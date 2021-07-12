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日媒：文在寅將赴東奧開幕式 日韓峰會有譜

編譯中心／綜合11日電
文在寅（圖）傳本月訪日，屆時跟菅義偉可能舉行峰會。（路透資料照片）
文在寅（圖）傳本月訪日，屆時跟菅義偉可能舉行峰會。（路透資料照片）

日經新聞報導，南韓總統文在寅23日將出席東京奧運會開幕式，屆時可望將跟日本首相菅義偉舉行日韓高峰會，南韓方面表示，文在寅之意「希望作為平昌冬奧回禮訪問日本」。2018年2月在南韓舉行平昌冬季奧運之際，時任日本首相的安倍晉三曾訪韓參加開幕式，並與文在寅會談。

日韓兩國官員正在為文在寅與菅義偉的第一場峰會敲定細節。首爾先前向東京提議，在文在寅訪日出席東奧期間安排兩國領導人見面，而日方同意推動這項計畫。

據報導，消息人士表示，由於菅義偉須招待來訪的各國元首、政要，因此可能會依慣例與文在寅見面15分鐘；韓方則希望兩人至少可以會談一個小時。不過讀賣新聞報導，即使日韓雙方舉行峰會，懸而未決的慰安婦和徵用工問題，能否得到進一步的解決方向，仍難以樂觀。

日本外務省官員表示，日方只將文在寅視為出席東奧開幕式的元首，不代表日方得就歷史問題向韓方讓步來爭取文在寅訪日。

文在寅上次訪日是在2019年6月到大阪出席20國集團（G20）峰會，但當時他並未與時任日本首相的安倍晉三見面。儘管文在寅跟菅義偉上月已在英國七國集團（G7）峰會首度碰面，但他們只在場邊短暫寒喧。

有傳聞指出，本月將陪同文在寅訪日的南韓外長鄭義溶，下個月將再度赴日，與日本外務大臣茂木敏充舉行會談。

文在寅 日本 東京奧運

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