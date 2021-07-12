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阿富汗總統呼籲神學士和談 「每天200~600國民被殺」

編譯中心／綜合11日電
美國等外國駐軍撤離後，神學士武裝分子正在阿富汗四處攻城掠地。阿富汗政府軍也力圖反攻。圖為政府軍6日在阿富汗南部坎達哈省對神學士的新一輪打擊行動。（新華社）
美國等外國駐軍撤離後，神學士武裝分子正在阿富汗四處攻城掠地。阿富汗政府軍也力圖反攻。圖為政府軍6日在阿富汗南部坎達哈省對神學士的新一輪打擊行動。（新華社）

美國為首的國際部隊加快撤軍阿富汗，武裝民兵組織神學士也進一步攻城掠地，9日宣稱已控制境內85%土地。阿富汗總統甘尼10日發表演說，表示當地每日至少有200至600人被殺，認為神學士要為持續的暴力事件負責，呼籲雙方合談。

甘尼10日在霍斯特省發表演說，表示該國每天至少有200到600位國民被殺，認為神學士應負全責。他質疑神學士到底是為誰而戰，「若阿富汗被毁以及阿富汗人被殺，誰會得益？」他也呼籲神學士接受和談，並希望神學士承諾不會接收阿富汗與巴基斯坦之間的邊界「杜蘭線」（Durand Line）。

阿富汗總統甘尼10日發表演說，指阿富汗每日最少有200至600人被殺，認為神學士...
阿富汗總統甘尼10日發表演說，指阿富汗每日最少有200至600人被殺，認為神學士要為持續的暴力事件負責。 （路透資料照片）

神學士：已控制85%土地

神學士9日聲稱已奪取阿富汗西部分別接壤伊朗和土庫曼的關鍵邊境城鎮，目前控制85%土地，不過阿富汗政府官員反駁有關說法，強調這是神學士的政治宣傳。

而對於自家重要據點失守，2001年曾協助美軍推翻神學士的北方軍閥伊斯梅爾．克汗表示，「我們很快會赴前線，在真主的幫助下改變局勢。」他也敦促政府軍表現更多的勇氣，勇敢抵抗神學士。

此外，由於局勢不穩，印度11日表示，該國已召回駐阿富汗南部主要大城坎大哈領事館官員，改為暫由當地員工管理。

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