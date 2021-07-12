衣索比亞內戰中舉行大選 總理連任、 執政黨大捷

儘管北部泰格瑞省（Tigray）的戰事未歇，10日最新開票 結果顯示，衣索比亞執政黨取得國會絕大多數席次，總理阿比（Abiy Ahmed）贏得5年新任期。

阿比稱這是一場「歷史性」選舉，這也是衣索比亞經歷多年反政府示威後，阿比於2018年上台以來首場選舉考驗。身為2019年諾貝爾 和平獎得主的阿比希望這次勝選，能夠讓他進行經濟與政治改革，以及發動軍事行動師出有名。

然而，這次選舉在泰格瑞省戰火飄搖中進行，讓阿比的國際聲譽受損，也令人憂心飢荒蔓延。

根據衣索比亞選委會公布的開票結果，阿比的繁榮黨（Prosperity Party）在選出的436個國會議席中贏得410席，但有10個選區將要重選。這項結果代表反對黨與獨立參選的候選人僅奪得極少席次。

阿比在推特發表聲明，稱這是一場有史以來最具多元性的選舉，「本黨很高興能被人民意志選出，治理這個國家。」

衣索比亞這次大選曾兩度延期，第一次是因為新冠疫情 ，第二次則是當局希望有更多時間來準備選舉。

由於種族暴力或物流問題，衣索比亞的547選區中有1/5未能舉行選舉，其中許多選區將於9月6日舉行第二梯次選舉。泰格瑞省的選舉日期尚未定案，當地情勢仍舊險峻，分析家指出部分地區仍可能爆發進一步戰事。