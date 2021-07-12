我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

衣索比亞內戰中舉行大選 總理連任、 執政黨大捷

編譯中心／綜合11日電

儘管北部泰格瑞省（Tigray）的戰事未歇，10日最新開票結果顯示，衣索比亞執政黨取得國會絕大多數席次，總理阿比（Abiy Ahmed）贏得5年新任期。

阿比稱這是一場「歷史性」選舉，這也是衣索比亞經歷多年反政府示威後，阿比於2018年上台以來首場選舉考驗。身為2019年諾貝爾和平獎得主的阿比希望這次勝選，能夠讓他進行經濟與政治改革，以及發動軍事行動師出有名。

然而，這次選舉在泰格瑞省戰火飄搖中進行，讓阿比的國際聲譽受損，也令人憂心飢荒蔓延。

根據衣索比亞選委會公布的開票結果，阿比的繁榮黨（Prosperity Party）在選出的436個國會議席中贏得410席，但有10個選區將要重選。這項結果代表反對黨與獨立參選的候選人僅奪得極少席次。

阿比在推特發表聲明，稱這是一場有史以來最具多元性的選舉，「本黨很高興能被人民意志選出，治理這個國家。」

衣索比亞這次大選曾兩度延期，第一次是因為新冠疫情，第二次則是當局希望有更多時間來準備選舉。

由於種族暴力或物流問題，衣索比亞的547選區中有1/5未能舉行選舉，其中許多選區將於9月6日舉行第二梯次選舉。泰格瑞省的選舉日期尚未定案，當地情勢仍舊險峻，分析家指出部分地區仍可能爆發進一步戰事。

開票 諾貝爾 疫情

上一則

英女30年前垃圾堆撿畫 竟是大師作品 值逾2000元

下一則

凱特與威廉溫網頒獎 隔離出關首露面

延伸閱讀

黑白集／「詠春」疫苗 小英特助在人民傷口撒鹽

黑白集／「詠春」疫苗 小英特助在人民傷口撒鹽
柯志恩金山華埠演講 談台灣疫苗與公投

柯志恩金山華埠演講 談台灣疫苗與公投
瓦隆爭得3700萬經費 提升19選區生活品質

瓦隆爭得3700萬經費 提升19選區生活品質
孟昭文賀3女將民主黨初選獲勝

孟昭文賀3女將民主黨初選獲勝

熱門新聞

海地總統摩依士7日在自宅遇刺身亡。（美聯社）

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

2021-07-09 03:21
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
海地總統摩依士（左）今天遇刺身亡，第一夫人瑪婷（中）身受重傷狀況危急，將送往美國邁阿密接受治療。（美聯社）

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

2021-07-07 19:12
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59

超人氣

更多 >
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了

劉德華主演的「失孤」原型人物 郭剛堂找到兒子了