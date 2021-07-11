東京飯店電梯區分日本人用及外國人用 挨轟歧視

東京的東急赤坂卓越大飯店為了做好2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施，在等候升降梯的大廳分別標示著「日本 人專用」、「外國人專用」的告示，遭批評具種族歧視 意味。

日本共同社報導，位於東京都千代田區的東急赤坂卓越大飯店（Akasaka Excel Hotel Tokyu）被指出在飯店內等升降梯的地方可看到「日本人專用」、「外國人專用」的告示惹議。

飯店方面表示，為了做好防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大的措施，才將與東京奧運 暨帕運有關的客人及一般客人的動線做區分，並無歧視的意圖，造成誤解，深感抱歉。

飯店方面說，因為有東奧相關人士預定入住，所以到本月9日為止，4座升降梯當中有2座貼上「日本人專用」、2座貼上「外國人專用」的告示。這是根據東奧組織委員會方面所給東奧接待外國隊伍的接待城的手冊規定，為了做好防疫才區分東奧相關人士與一般客人的動線。

這家飯店在貼出這樣的告示後，網路上有人陸續湧進評語，有人寫道：「這是在歧視外籍人士」、「是種族歧視」、「這樣的待客之道太過份了」等。另外，也有客人詢問「難道日本人就不能搭『外國人專用』的升降梯嗎？」

在被批評之後，飯店已將引起爭議的告示撤除。