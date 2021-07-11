我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲杯／義大利奪冠 PK賽3:2擊敗英格蘭

海地總統遇刺身亡 美媒：凶嫌原本沒打算殺人

東京飯店電梯區分日本人用及外國人用 挨轟歧視

中央社／東京11日專電

東京的東急赤坂卓越大飯店為了做好2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施，在等候升降梯的大廳分別標示著「日本人專用」、「外國人專用」的告示，遭批評具種族歧視意味。

日本共同社報導，位於東京都千代田區的東急赤坂卓越大飯店（Akasaka Excel Hotel Tokyu）被指出在飯店內等升降梯的地方可看到「日本人專用」、「外國人專用」的告示惹議。

飯店方面表示，為了做好防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大的措施，才將與東京奧運暨帕運有關的客人及一般客人的動線做區分，並無歧視的意圖，造成誤解，深感抱歉。

飯店方面說，因為有東奧相關人士預定入住，所以到本月9日為止，4座升降梯當中有2座貼上「日本人專用」、2座貼上「外國人專用」的告示。這是根據東奧組織委員會方面所給東奧接待外國隊伍的接待城的手冊規定，為了做好防疫才區分東奧相關人士與一般客人的動線。

這家飯店在貼出這樣的告示後，網路上有人陸續湧進評語，有人寫道：「這是在歧視外籍人士」、「是種族歧視」、「這樣的待客之道太過份了」等。另外，也有客人詢問「難道日本人就不能搭『外國人專用』的升降梯嗎？」

在被批評之後，飯店已將引起爭議的告示撤除。

種族歧視 日本 東京奧運

上一則

海地總統遇刺身亡 美媒：凶嫌原本沒打算殺人

延伸閱讀

東京新增614例確診 連續22天高於上周同日

東京新增614例確診 連續22天高於上周同日
游泳／「不打疫苗」美國22歲爭金好手 就這樣出戰東奧

游泳／「不打疫苗」美國22歲爭金好手 就這樣出戰東奧
日經：文在寅出席東奧開幕式 有望與菅義偉舉行峰會

日經：文在寅出席東奧開幕式 有望與菅義偉舉行峰會
奧運聖火抵達東京 沒有跑者改定點傳遞

奧運聖火抵達東京 沒有跑者改定點傳遞

熱門新聞

海地總統摩依士7日在自宅遇刺身亡。（美聯社）

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

2021-07-09 03:21
全球多國的實際情況均顯示，目前主流疫苗的有效防護力都相當高，尤其是在重症方面，因此如今優先要務就是在所有國家大規模施打疫苗。 路透

對抗Delta病毒 各種疫苗的防護效果比比看

2021-07-09 15:06
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
海地總統摩依士（左）今天遇刺身亡，第一夫人瑪婷（中）身受重傷狀況危急，將送往美國邁阿密接受治療。（美聯社）

海地總統遇刺亡 殺手裝扮成美幹員 第一夫人送美治療

2021-07-07 19:12
比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

2021-07-09 15:45
海地警方九日在總統摩依士遭暗殺的貝松市高級住宅區一帶地毯式搜索，緝捕在逃的嫌犯。（美聯社）

海地總統遇刺案疑點重重 刺殺變拘提 隨扈竟不在場

2021-07-10 11:59

超人氣

更多 >
Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例

Delta強襲 美連4天新增確診破2萬例
中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙

中南海給了「四個字」定性 滴滴下場恐怕不妙
維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力
海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣
傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了

傳美國施壓取消南京廠擴產 台積電回應了