海地請求美國、聯合國出兵 拜登政府興趣缺缺

海地9日出現美國將發放人道簽證的傳言，導致數百名民眾大舉湧向太子港的美國大使館，迫使警方出面維持秩序。（路透）

海地總統摩依士(Jovenel Moïse)遇刺，官員要求美國 派兵協助維安，令拜登 總統很是為難；對駐軍海地，拜登興趣缺缺，剛結束20年阿富汗戰爭，撤走美軍，現又要派兵到海地，與拜登鞏固海外美軍而非擴張的核心思想有所違背；但不派又怕海地失控，難民潮大增；拜登政府初步認為，幫忙訓練海地軍警就好。

紐約時報10日報導，目前政府官員對應邀派兵到海地小心翼翼，雖說對海地人道苦難甚表同情，而且提防海地可能爆發難民潮，像1990年代那般湧入美國，但是對派遣哪怕數目有限的部隊前往太子港，平息因政治而引發的民怨及失序，實在提不起興趣。

拜登政府不久前才表示，將派聯邦調查局(FBI)及國土安全部官員前往海地，評估如何協助太子港當局調查刺殺摩依士一案；但9日晚間海地提出要求，找美軍幫忙維安，還是叫國防部猝不及防；五角大廈雖說會盡責評估，但要叫高層派出部隊前往，實在沒胃口。

國防部發言人柯比(John F. Kirby)表示，海地方面要求雖廣，可沒明白要求多少兵力及兵種；另一名高層9日講得更坦率，「目前美軍沒計畫提供協助。」

海地要求美國派兵前幾個小時，拜登才發表談話，為自己撤走阿富汗美軍辯護；在阿國打了20年仗，成果不明朗，還跟阿國功能不良的政治夾纏不清。

所以就目前來看，拜登政府著眼用其他方式，不派兵就幫海地維持其治安需求；可以讓國務院、司法部及國土安全部升高動作，訓練並幫助海地軍警。

即便少量派兵到海地，都有風險；例如1992年一小股美軍派往非洲索馬利亞協助維和，都導致1993年10月在摩加迪休爆發槍戰，行動中18名美軍戰士陣亡，至少數百索馬利亞人喪生，讓時任總統的柯林頓碰到政治危機。

遇到別的問題，拜登會派美軍解決，一如2010年海地發生強烈地震，太子港幾乎夷為平地，歐巴馬總統除給1億元賑災，還派數千部隊幫忙維和幾個月；但碰到天災是一回事，介入政治亂局則是另回事，目前海地各方忙著爭權奪利，武裝幫派橫行打劫，很多熟讀國家殖民史的海地人口出怨言，說國家政治這般樣貌，大致是外國白人勢力造成的。

另外，海地方面要求美國派兵，要美軍做什麼事都語焉不詳，也讓拜登沒派兵的興趣。

此外，聯合國 政治和建設和平事務部發言人表示收到海地的請求信，正檢視內容，但強調任何派兵決定須獲聯合國安理會批准。