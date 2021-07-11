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領袖遭暗殺不斷上演 摩依士40年第26人

編譯莊蕙嘉／綜合10日電

海地總統摩依士7日凌晨遭暗殺身亡，是今年全球第二個遇刺的國家領導人。領導人遇刺意味著國家將處於一段時間的動盪不安，重要國家元首身亡更可能改變歷史。

英國泰晤士報報導，查德總統德比今年4月與叛軍作戰時遭暗殺，軍方稱他是前線陣亡。摩依士是今年第二名遭暗殺的國家領導人，及近40年來的第26人。

曾經震撼全球的領導人遭暗殺案，包括1948年遭印度教極端分子槍殺的印度國父甘地，1963年遭槍殺的美國總統甘迺迪，以及1981年遭士兵暗殺的埃及總統沙達特，分別造成印度宗教對立加劇、冷戰氣氛緊繃及中東局勢不穩。

2010年底開啟「阿拉伯之春」，掌權超過30年的葉門總統沙雷2012年被迫交出政權，2017年在葉門境內遇襲身亡。

局勢長期不穩定的中東和非洲曾發生多起領導人暗殺事件，1995年以色列總理拉賓被猶太極端分子暗殺，使得好不容易談成的奧斯陸和平協議功虧一簣。1994年盧安達總統哈比亞希馬納遭暗殺，引爆胡圖族大規模屠殺圖西族的「盧安達種族滅絕」，6周內至少80萬人遇害，圖西族為主。

暗殺嫌犯多半難有好下場，不是被捕就是當場擊斃，少數獲正式起訴與審判。1975年，沙烏地阿拉伯國王費瑟被姪子穆薩德暗殺，穆薩德當場被捕，數個月後經審判有罪，公開斬首。

政治暗殺通常是國內有心人士策畫，儘管近年暗殺案件已大幅減少，然而在像海地這樣經濟衰敗且政局不穩的國家，領導人不受支持、武器容易取得等因素下，暗殺或政變恐怕仍難根絕。

印度 摩依士 美國

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