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孟加拉食品廠惡火 大門非法鎖住52人受困亡

編譯中心╱綜合9日電
消防員9日凌晨在發生火警的哈希姆工廠救火。（路透）
消防員9日凌晨在發生火警的哈希姆工廠救火。（路透）

孟加拉首都達卡近郊工業城鎮魯普甘總共五層樓的哈希姆食品飲料工廠8日晚間發生火災，火勢直到9日下午才撲滅，至少52人死亡。

消防署副署長巴爾丹說，目前已發現52具遺體，但4樓和5樓還沒搜尋，許多人因為主要出入口遭違法鎖住受困而死。

孟加拉聯合通訊社報導，許多工人跳樓逃生，至少26人受傷。大火目前仍持續延燒，發生大火的食品工廠外聚集數百名焦急等待的工人與工人親屬。

孟加拉曾發生多起工廠建築與公寓失火或倒塌意外，這場大火再次打擊孟加拉的工安紀錄。2019年2月，首都達卡（Dhaka）一處公寓違法囤積易燃化學品，發生大火造成至少70人喪生。

位於達卡近郊工業城鎮魯普甘（Rupganj）的哈希姆食品飲料（Hashem Food and Beverage）工廠昨天下午起火燃燒，大火延燒24小時後仍未撲滅。

警方起初表示，有3人葬身火窟，但隨著消防人員抵達高樓層，搬出數十具受困工人遺體，死亡人數大幅攀升。

警官伊斯蘭（Sheikh Kabirul Islam）表示，由於火勢迅速蔓延，傷者中有許多人因跳樓逃生受傷。

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