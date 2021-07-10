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發現寄宿學校逾千無名塚…加國教堂頻遭焚毀 原民：停止破壞

編譯中心╱綜合9日電
加拿大原住民寄宿學校舊址接連發現無名塚後，發生一連串十幾間教堂縱火事件。(路透)
加拿大原住民寄宿學校舊址接連發現無名塚後，發生一連串十幾間教堂縱火事件。(路透)

加拿大原住民寄宿學校舊址接連發現無名塚後，最近發生十幾間教堂遭蓄意破壞和縱火，寄宿學校倖存者和原住民族領袖紛紛呼籲身分不明的縱火犯，停止焚毀教堂的行為。

加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，數間原住民兒童寄宿學校舊址發現1000多座無名塚，據信是有人為表達不滿而縱火。

活水堂（Living Waters Church）傳道助理艾藍萊里5日在記者會中表示：「焚毀教堂並不是聲援我們原住民的行為。如我所說的，我們不會破壞宗教場所。」

艾藍萊里是「60年代掏空運動」受害者，也是寄宿學校倖存者的女兒。她說，對教堂縱火正進一步分裂原住民族和非原住民族，燒毀教堂的行為不符合原住民價值觀。

60年代掏空運動是加拿大政府大規模遷移原住民兒童的行動，1960年代有數以千計的原住民族兒童，在未經父母同意下，遭政府強迫從家中帶走，並送往白人的家庭中寄養，政府推動這項同化政策歷時20多年。

遭祝融的教堂包括位於艾德蒙頓郊外、有百年歷史的天主教堂；位於卡加立的越南宣道會4日發生火災，是最近發生的縱火案。數天前，卡加立各地至少有10間教堂一夜間遭破壞。

多數攻擊案都是針對天主教堂，部分教堂位於第一民族社區。

加拿大皇家騎警目前尚未抓到任何犯嫌，但在卑詩省坎路普斯印第安寄宿學校舊址發現215具學童遺骸，以及薩克其萬省的瑪麗瓦爾一所學校又發現751座無名塚後，發生一連串可疑教堂縱火事件。

上周又在卑詩省克蘭布魯克附近一間聖尤金天主教教會學校遺址發現182座無名塚。各界普遍預期，加拿大各地數十所寄宿學校遺址將會陸續發現無名塚，多數寄宿學校是由天主教會經營。

加拿大總理杜魯多重申，他譴責焚燒教堂行為，且說蓄意破壞、縱火和破壞公有財產不是國家向前邁進之道。

縱火 加拿大 越南

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