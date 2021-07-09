中籍夫人又爆掌摑案 比利時下令駐韓大使「即刻返國」

比利時駐南韓大使萊庫耶與夫人相雪秋，攝於2019年。相雪秋4個月兩度鬧出對平民動粗風波，比利時外交部證實萊庫耶已接獲指示返國，「不得進一步耽擱」。畫面翻攝：YouTube/Arirang TV

比利時駐南韓 大使萊庫耶（Peter Lescouhier）的中籍夫人相雪秋先是4月傳出掌摑服飾店店員，近日又被控跟清潔工發生肢體衝突。比利時外交部向CNN證實，萊庫耶已接獲指示即刻返國，「不得有誤」。

CNN報導，相雪秋4月在首爾龍山區的一間服飾店被監視器拍到打店員耳光，引來南韓警方調查與當地民眾的反彈，讓比利時外交部5月下旬就決定召回萊庫耶。

據報萊庫耶7月就該返國，但相雪秋近日又被一位市府清潔工向警方告發，稱兩人5日早上發生肢體衝突。清潔工自稱當時正在公園掃地，掃把碰到相雪秋。相雪秋對著他大打吼大叫，還打了他兩巴掌，清潔工則推了她一把，導致她跌倒在地。

當地警局告訴CNN，員警接獲清潔工報案前來處理，雙方都坦承曾經動手，但都不想提告，員警隨後帶著背痛的相雪秋到附近診所治療。

比利時外交部發言人透過聲明向CNN證實相雪秋涉入「爭吵」一事，儘管此事「情況仍不明朗」，但兩國在4月的掌摑服飾店員事件後，已同意萊庫耶將於7月期間偕同相雪秋回國，「鑑於這新情況，考量到一位大使對東道國負有的責任，以及鑑於我國意欲保持我國和大韓民國擁有的良好關係，副總理（兼外長）薇梅絲（Sophie Wilmès）5日表示，她希望萊庫耶回國，不得耽誤」。