加拿大飆破50°C 海邊貽貝「熱到熟」 逾10億海洋生物亡

加拿大西岸卑詩省多日出現近攝氏50度的高溫，連海裡生物也遭殃，海邊出現數以萬計的貽貝、海星等生物屍體。(視頻截圖)

加拿大 西岸卑詩省近期受到熱浪 侵襲，連續多日出現近攝氏50度的高溫 ，造成數百人喪命，也導致大量的貽貝、蛤蜊、海星等海洋生物死亡，數量超過10億，令人難以置信。

根據CBC報導，卑詩大學海洋生物學家克里斯哈雷 （Chris Harley）在6月下旬，曾走訪溫哥華的基斯蘭奴海灘（Kitsilano Beach），聞到了陣陣腐臭味，海灘上鋪滿數不清的貽貝、蛤蜊、海星和蝸牛，讓他感到震驚不已。

哈雷研究團隊上周末在溫歌華海岸邊，用紅外線測得了攝氏50.7度的高溫，粗估這波熱浪可能熱死了超過10億隻棲息在海岸的演海生物。

而被海邊的腐屍味嚇到後，他們同樣在卑詩省海岸邊發現數以萬計被熱死的貽貝，哈雷說，「死掉的貽貝殼內還附有熱到熟的死肉」，另包括了海星、藤壺等生物屍體。

哈雷提到，由於貽貝和蛤蜊具有協助過濾海水的功能，因此這次的事件會短暫影響水質。

他指出，當溫哥華的氣溫達到攝氏30多度時，卑詩省海岸線的氣溫預計會超過50度。死去的貽貝現在已覆蓋了許多海岸。除了在加拿大，類似的大規模貝類死亡跡像也在美國的華盛頓州等地出現。

「這一事件是前所未有的，但很可能在不久的將來成為一種常態」，哈雷表示，他不確定潮間帶動物需要多長時間才能恢復，但擔心極端熱浪在未來會變得更加常見和嚴重。