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自稱被支持者感動 杜特蒂「認真考慮」選副總統

編譯周辰陽╱綜合8日電
菲律賓總統杜特蒂7日再次提及自己在明年5月大選尋求下任副總統的可能性，稱現正「認真考慮」此事。(路透)
菲律賓總統杜特蒂7日再次提及自己在明年5月大選尋求下任副總統的可能性，稱現正「認真考慮」此事。(路透)

菲律賓總統杜特蒂7日再次提及自己在明年5月大選尋求下任副總統的可能性，稱自己被敦促此事的「洋溢情操所感動」，現正「認真考慮」參選。

菲律賓總統依照憲法一任六年，不得連任，CNN Philippines指執政的菲律賓民主黨-人民力量一直勸進杜特蒂參選副總統。

據報導，杜特蒂當天跟黨員開會時表示，「對於我參選副總統的提案，我是有一點被這個想法說服啦。意思就是說，我正認真考慮參選副總統」。他還表示，「如果我參選副總統，就是你們要我這樣做的，也許我會喔，但就讓我們別再承諾住房了，我們只要對付菲律賓人現在的痛苦與悲傷」。

美國CNN報導，杜特蒂在民間仍然很受歡迎，自己也在6月稱競選副總統是一個「好主意」，畢竟打擊不法毒品的志業還沒有完成。但批評人士質疑杜特蒂成為副總統的合法性，特別是總統要是死亡、辭職或被撤職，杜特蒂就能以副總統身分繼位。

由於菲律賓正副總統採分開競選，杜特蒂也承認，如果新總統不是「朋友」的話，那他將成為一位「沒用」的副總統。據指杜特蒂的女兒、納卯現任市長沙拉．杜特蒂（Sara Duterte-Carpio）在可能總統參選人的民調位居榜首，但杜特蒂與沙拉自己都排除她參選的可能性。

杜特蒂 美國 民調

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