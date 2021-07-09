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控疫差、經濟挫…莫迪撤換內閣12部長救形象

編譯中心╱綜合8日電
印度總理莫迪一口氣撤換12名部長。(路透)
印度總理莫迪一口氣撤換12名部長。(路透)

因防疫遭遇強烈不滿，印度總理莫迪7日宣布新內閣名單，一口氣撤換12名部長，並任命36個新的部長，也讓目前印度內閣部長人數從52人暴增至77人，是莫迪任內人數最多的內閣。外界推測，由於印度許多重要大邦將迎來選舉，莫迪在抗疫不力，又無法兼顧經濟下，希望藉此爭取選民支持。

明報報導，這是莫迪第二任期內的首次大改組，其中石油部長落馬，應與燃油價格高漲有關，衛生部長換人，則似為回應輿論對政府控疫混亂，導致逾40萬人病亡的抨擊。衛生經濟學者約翰（Rijo M John）質疑控疫不善是整個政府的失職，莫迪是最終決策者，不該單單攆走原衛生部長。

德國之聲報導，信息技術部長普拉薩德（Ravi Shankar Prasad）也被要求走人。他因領導政府與Twitter和WhatsApp等高科技大亨的爭執而聞名。

在莫迪面臨一連串負面新聞報導的幾周後，負責媒體管理的信息與廣播部長賈瓦德卡爾(Prakash Javadekar)也被要求離職。賈瓦德卡爾身兼環境部長。

當天晚些時候，在莫迪主持下，43名新部長宣誓就職，至少有6名年輕內閣成員得以晉升。部長會議成員從52個擴至77個，距憲法規定的上限只差3人。

作為莫迪政府第二號人物的內政部長阿米特-沙阿（Amit Shah）被安排兼任新成立的合作部部長。即使在印度，這個新部門的確切目的也不清楚。

周三的大換血莫迪內閣在明年初重要的邦選舉之前的第一次，正值該國試圖加快疫苗接種戰、同時為可能發生另一波疫情做準備之時。

自新冠大流行瘟疫爆發以來，印度官方紀錄的與新冠有關的死亡人數超過40萬，在全球範圍僅次於美國和巴西。

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