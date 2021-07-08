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禍從天降 機場開割草機除草 加拿大女子被降落飛機撞死

編譯周辰陽／即時報導
加拿大魁北克省日前發生一名20多歲女子駕駛乘坐式割草機在小機場除草時，卻不幸被一架進場降落的螺旋槳飛機給當場撞上，緊急送醫後仍宣告不治，肇事飛機經證實是中國南昌飛機公司的初教-6型教練機。取材自Wsvn.com
加拿大魁北克省日前發生一名20多歲女子駕駛乘坐式割草機在小機場除草時，卻不幸被一架進場降落的螺旋槳飛機給當場撞上，緊急送醫後仍宣告不治，肇事飛機經證實是中國南昌飛機公司的初教-6型教練機。取材自Wsvn.com

加拿大魁北克省日前發生一起貨真價實的「禍從天降」意外事件，一名20多歲女子駕駛乘坐式割草機在一座小機場除草時，被一架進場降落的螺旋槳飛機給當場撞上，緊急送醫後仍宣告不治。

CNN與CTV News報導，此事發生在蒙特婁以北約60公里的聖艾斯普利特機場（Saint-Esprit Airport）跑道附近。魁北克省警發言人泰西爾（Marc Tessier）表示，有關單位5日近下午1時接獲報案，「被害人在一輛牽引機上，被一架正在降落的飛機撞上，經送往醫院後宣告死亡」。

從現場照片可見，肇事的飛機是一架單引擎的螺旋槳飛機，通紅機身漆上「南昌」字樣與中共人民解放軍「八一」軍徽，尾翼有著5顆紅星，右翼前緣有明顯凹陷處。

加拿大運輸安全委員會（TSB）發言人克雷普斯基（Chris Krepski）向CNN證實，肇事的飛機是中國南昌飛機公司的初教-6型教練機，在加國通常由民間機師駕駛，並指事發當時天候「適合目視飛航規則飛行」，僅有微風，另在4千英尺高處有幾朵雲。

聖艾斯普利特機場起降的飛機都是私人飛機，另有一間跳傘公司在此營運，被害人則是提供機場維護服務的公司員工。據指螺旋槳飛機的機師沒有受傷，卻也因神經性休克（nervous shock）就醫治療。TSB已派員到現場收集資訊與評估狀況，但泰西爾指需要幾周到甚至幾個月的時間，才能確定事發原因。

加拿大魁北克省日前發生一名20多歲女子駕駛乘坐式割草機在小機場除草時，卻不幸被一...
加拿大魁北克省日前發生一名20多歲女子駕駛乘坐式割草機在小機場除草時，卻不幸被一架進場降落的螺旋槳飛機撞死。機師沒有受傷，卻也因神經性休克就醫治療。取材自Montreal.ctvnews.ca

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