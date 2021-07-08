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未戰先降？網瘋傳阿富汗政府軍「向神學士繳械」影片

編譯中心／綜合7日電
隨著美國與盟邦軍隊即將全面撤出，阿富汗各地陸續出現政府軍崩潰的現象，圖為某處官兵與神學士成員握手，甚至相互擁抱。（取材自推特）
隨著美國與盟邦軍隊即將全面撤出，阿富汗各地陸續出現政府軍崩潰的現象，圖為某處官兵與神學士成員握手，甚至相互擁抱。（取材自推特）

隨著美國與盟邦軍隊即將全面撤出，阿富汗各地陸續出現政府軍崩潰的現象，神學士更似乎在宣傳戰占上風。近日推特流傳的多支影片顯示，政府軍官兵脫盔棄械向神學士投降，交出手上的美製槍械與悍馬車鑰匙。

根據一支標註拍攝時間為6月16日的影片，帕爾旺省的政府民兵向神學士成員投降，並將槍枝、彈藥與防彈背心整齊地放在地面。另有一支影片則可見到官兵與神學士成員握手，甚至相互擁抱。

據指出，官兵告訴神學士成員，「我們是做壞事的人，原諒我們」。神學士的成員則顯然歡迎他們的道歉，擁抱這些官兵，同時表示，「完全沒問題，不用害怕」。

隨著美國與盟邦軍隊即將全面撤出，阿富汗各地陸續出現政府軍崩潰的現象，圖為據傳帕爾...
隨著美國與盟邦軍隊即將全面撤出，阿富汗各地陸續出現政府軍崩潰的現象，圖為據傳帕爾旺省的政府民兵向神學士成員投降影像。（取材自推特）

還有網友在推特上傳影片指出，神學士控制巴達赫尚省的9個行政區後，腐敗的菁英與高層官員趕到省府所在的法扎巴德，準備搭乘民航機逃亡。當地居民說，「巴達赫尚的多數行政區一仗都沒打就陷落了，許多人相信官員跟神學士已敲定秘密協議，民眾很害怕接下來會發生什麼事」。

美國駐阿富汗指揮官米勒日前在ABC新聞專訪承認，阿富汗政府軍如此快速向神學士投降讓他「感到震驚」，直指神學士正在行動，安全狀況不妙。目前神學士已占領該國超過120個地區，達三分之一領土。

7日神學士更突擊巴德吉斯省省會瑙堡，是美軍5月初宣布展開撤出阿富汗的最後行動以來首見。位於阿富汗西北部的瑙堡爆發激烈戰火，武裝分子占領警察總部和國家情報機關辦公室，甚至進入監獄釋放犯人。省議會議長貝克證實遭突擊，並表示有些安全官員已投降。

突擊行動數小時前，美國才宣布從阿富汗撤出進度已完成90%以上。與此同時，喀布爾政府與塔利班代表在鄰國伊朗舉行了會談。

此外，土耳其、德國、俄羅斯已經關閉了駐阿富汗領事館。中國外交部7日再發安全警告，提醒在阿中國公民盡早離境並提供必要協助。

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