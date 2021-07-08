加拿大出首位原住民總督 前外交官、讀過爭議寄宿學校

加拿大在總理杜魯道任命「因紐特族」領袖、前外交官西蒙為加拿大總督、也將是首位擔任該職的原住民。（美聯社）

加拿大 總理杜魯多 6日任命「因紐特族」領袖、前外交官西蒙（Mary Simon）為加拿大總督、也將是首位擔任該職的原住民。

總督為英國女王 在加拿大的代表，杜魯多將此舉描述為「歷史性一步」。杜魯多表示「加拿大是個由人定義的地方，為周圍人民服務、滿懷希望和決心應對重大挑戰的人，最重要的是他們永遠不會停止為建設更美好的明天而努力，換句話說，西蒙就是這樣的人」。

西蒙最初來自魁北克努納維克地區的「康吉克蘇瓦盧爪克」，並同時身為因紐特人權利的長期倡導者。她之前曾擔任加拿大因紐特人國家倡導組織「因紐特人」的主席，還曾擔任伊努特極地會議（Inuit Circumpolar Conference，ICC) 主席，是第一位因紐特族的加拿大駐丹麥大使。

西蒙接受任命後表示「我很榮幸、很謙卑，並準備成為加拿大第一位原住民總督」。她同時還用母語「因紐特語」發表講話，稱「我可以自信地說，我的任命對加拿大來說是一個歷史性和鼓舞人心的時刻，也是朝著和解的漫長道路上邁出的重要一步」。

西蒙的任命正值加拿大與原住民關係惡化之際，此前加拿大全國各地一共發現1000多個原住民學童的無名塚，激起了原住民的憤怒和悲傷情緒。

西蒙1947年生於恩加瓦灣岸的小村落古朱華克，也上過類似原民寄宿學校的日間學校。她說：「我們需要充分認識、紀念和接受存在於我們共同過去的暴行。」

在1990年代以前，約15萬名印第安、梅蒂與因紐特族兒童被迫就讀天主教會管理的寄宿學校，其中不少學生在校內遭校長和老師虐待、性侵，並被剝奪學習原住民文化和語言的機會。當時有4000名以上原住民學童因疾病和疏於照顧而死亡。