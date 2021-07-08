我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全球400萬死 美58.4%成人完全接種

台本土病例新低 確診增18例、3死 三級警戒延長

勇於替犯罪受害者發聲 荷蘭記者竟當街遭爆頭命危

編譯中心／綜合7日電
記者德弗里斯6日在阿姆斯特丹參加完電視訪談節目後剛離開，幾分鐘後就當街遭到襲擊，凶手朝他頭部近距離開了5槍。（美聯社）
記者德弗里斯6日在阿姆斯特丹參加完電視訪談節目後剛離開，幾分鐘後就當街遭到襲擊，凶手朝他頭部近距離開了5槍。（美聯社）

一位著名的荷蘭社會記者在首都阿姆斯特丹當街被人近距離朝頭部連開5槍，雖然未當場喪命，仍受重傷，目前警方已抓到3名嫌犯。

根據警方說法，記者德弗里斯在阿姆斯特丹市中心遭遇槍擊後生命垂危、隨後被趕緊送醫治療。荷蘭國家廣播公司（NOS）表示，德弗里斯在當地時間6日晚上7時30分左右參加完電視訪談節目後剛離開，幾分鐘後就當街遭到襲擊。

NOS援引目擊者的話：「凶手『無情地』近距離朝德弗里斯的頭部開了5槍。曝光的影片顯示德弗里斯躺在地上、頭部有明顯的傷口。過去，德弗里斯因作為調查記者和參與法庭刑事案件而受到人身威脅後，得到警方的保護。」

德弗里斯以勇於替犯罪受害者發言而聞名，他曾出版一本關於1983年荷蘭啤酒大亨海尼根遭綁架的書籍，後來改編拍成電影，由安東尼霍普金斯主演。他也曾因揭發2005年一名美國少女在加勒比海阿魯巴島失蹤之謎，而拿下一座國際艾美獎。

荷蘭總理呂特說，「這是對勇敢記者的攻擊，也是對我們民主和法治至關重要的新聞自由的攻擊。」阿姆斯特丹市長海爾斯馬也譴責這起槍擊事件是「殘忍且無情的攻擊」。目前共有3人被捕，其中2名嫌疑人在當地高速公路上被捕，第3名嫌犯則在阿姆斯特丹被捕。

荷蘭警方目前正向公眾徵得目擊者和相關監視器影片，但希望民眾不要在社交媒體上分享槍擊影片，也呼籲公眾不要接近被他們描述為「淺膚色、身材苗條、深綠色迷彩夾克和黑色帽子的嫌疑人」。

槍擊 美國 電影

上一則

東京將四度「緊急狀態」影響奧運開幕 印尼淪第二印度

下一則

加拿大出首位原住民總督 前外交官、讀過爭議寄宿學校

延伸閱讀

攜長槍入住芝酒店高樓 愛州男被捕

攜長槍入住芝酒店高樓 愛州男被捕

釀環法賽大車禍 搶鏡女被捕 下場慘了

釀環法賽大車禍 搶鏡女被捕 下場慘了
綁架2歲兒殺其母 男被捕兒無恙

綁架2歲兒殺其母 男被捕兒無恙
持槍與警對峙1小時 聖蓋博西裔男被捕

持槍與警對峙1小時 聖蓋博西裔男被捕

熱門新聞

威廉與哈利兩兄弟也聯袂為母親的紀念雕像揭幕。美聯社

黛妃60歲冥誕 威廉哈利聯袂出席為雕像揭幕

2021-07-01 15:40
海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日清晨在私宅遭刺客闖入案槍殺。 路透

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

2021-07-07 07:52
以色列的疫苗接種率在全球名列前茅，在最近一波疫情出現前，確診數一直維持在僅兩位數。 路透

這三個中東國家 年初高效打疫苗 現況卻大不同

2021-07-03 15:49

影／日本靜岡嚴重土石流 2人心肺停止 至少20人失蹤

2021-07-03 04:32
加拿大出現史上最高溫，幾名男子28日泡在雲雀湖湖邊消暑。（路透）

熱死了…加拿大出現史上最高溫 130多人喪命

2021-06-30 18:50
在印尼雅加達Rorotan公墓，一名婦女在因染疫死亡的親戚墳墓旁。美聯社

印尼疫情延燒 單日確診及死亡人數雙破紀錄

2021-07-01 16:27

精彩推薦

超人氣

更多 >
食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保
台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷

台友邦海地總統摩依士遭暗殺身亡 第一夫人也遭槍傷
FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護

FBI臥底破獲維州亞裔男子以讀經班做為叛亂組織掩護
「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

「抱歉，我回家孝敬父母了」 市值400億公司董秘突辭職

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量

吃荔枝差點失明 醫師：不是開玩笑 要注意每日攝取量