勇於替犯罪受害者發聲 荷蘭記者竟當街遭爆頭命危

記者德弗里斯6日在阿姆斯特丹參加完電視訪談節目後剛離開，幾分鐘後就當街遭到襲擊，凶手朝他頭部近距離開了5槍。（美聯社）

一位著名的荷蘭社會記者在首都阿姆斯特丹當街被人近距離朝頭部連開5槍，雖然未當場喪命，仍受重傷，目前警方已抓到3名嫌犯。

根據警方說法，記者德弗里斯在阿姆斯特丹市中心遭遇槍擊 後生命垂危、隨後被趕緊送醫治療。荷蘭國家廣播公司（NOS）表示，德弗里斯在當地時間6日晚上7時30分左右參加完電視訪談節目後剛離開，幾分鐘後就當街遭到襲擊。

NOS援引目擊者的話：「凶手『無情地』近距離朝德弗里斯的頭部開了5槍。曝光的影片顯示德弗里斯躺在地上、頭部有明顯的傷口。過去，德弗里斯因作為調查記者和參與法庭刑事案件而受到人身威脅後，得到警方的保護。」

德弗里斯以勇於替犯罪受害者發言而聞名，他曾出版一本關於1983年荷蘭啤酒大亨海尼根遭綁架的書籍，後來改編拍成電影 ，由安東尼霍普金斯主演。他也曾因揭發2005年一名美國 少女在加勒比海阿魯巴島失蹤之謎，而拿下一座國際艾美獎。

荷蘭總理呂特說，「這是對勇敢記者的攻擊，也是對我們民主和法治至關重要的新聞自由的攻擊。」阿姆斯特丹市長海爾斯馬也譴責這起槍擊事件是「殘忍且無情的攻擊」。目前共有3人被捕，其中2名嫌疑人在當地高速公路上被捕，第3名嫌犯則在阿姆斯特丹被捕。

荷蘭警方目前正向公眾徵得目擊者和相關監視器影片，但希望民眾不要在社交媒體上分享槍擊影片，也呼籲公眾不要接近被他們描述為「淺膚色、身材苗條、深綠色迷彩夾克和黑色帽子的嫌疑人」。