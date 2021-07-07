圖輯／海地總統被暗殺 四名殺手遭擊斃

海地總統摩依士遭暗殺身亡，警擊斃四名嫌犯，逮捕兩嫌。圖為安全人員駐守官邸。（路透） 海地總統摩依士遭暗殺身亡，警擊斃四名嫌犯，逮捕兩嫌。 海地總統摩依士遭暗殺身亡，警擊斃四名嫌犯，逮捕兩嫌。（路透） 海地總統摩依士遭暗殺身亡，警擊斃四名嫌犯，逮捕兩嫌。圖為記者聚集在摩依士官邸附近。（美聯社） 海地總統摩依士遭暗殺身亡，第一夫人重傷送美救治；警方擊斃四名嫌犯，逮捕兩嫌。圖為摩依士伉儷。（美聯社） 海地總統摩依士遭暗殺身亡，第一夫人重傷送美救治；警方擊斃四名嫌犯，逮捕兩嫌。圖為摩依士伉儷。（路透） 海地總統摩依士遭暗殺身亡，第一夫人重傷送美救治；警方擊斃四名嫌犯，逮捕兩嫌。圖為摩依士伉儷。（歐新社） 海地總統摩依士遭暗殺身亡，警擊斃四名嫌犯，逮捕兩嫌。圖為安全人員駐守官邸。（美聯社） 海地總統摩依士遭暗殺身亡，警擊斃四名嫌犯，逮捕兩嫌。圖為安全人員駐守官邸。（路透） 海地總統摩依士遭暗殺身亡，警擊斃四名嫌犯，逮捕兩嫌。圖為安全人員駐守官邸。（路透） 海地總統摩依士遭暗殺身亡，警擊斃四名嫌犯，逮捕兩嫌。圖為安全人員駐守官邸。（Getty Images） 摩依士 海地總統 上一則 海地總統自宅遭暗殺 4名兇嫌被擊斃 2人被捕
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