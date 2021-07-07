海地總統自宅遭暗殺 法新社：多名兇嫌已落網

海地總統摩依士7日凌晨在自宅遇刺身亡。(美聯社)

台灣友邦海地總統摩依士 （Jovenel Moise）7日凌晨在自宅遇刺身亡，法新社8日最新消息，海地政府高官表示，數名參與刺殺該國總統的嫌疑人已經被抓獲，正在接受訊問。

海地代理總理約瑟夫（Claude Joseph）已宣布海地進入「戒嚴狀態」（state of sieg），表示不希望國家陷入動亂。

根據海地法律，國家緊急狀態 分為三個等級，最初是「緊急狀態」，然後是「戒嚴狀態」，最後是「戰爭狀態」。戒嚴狀態代表所有邊界關閉，並暫時實施戒嚴，海地軍隊和海地國家警察（HNP）有權執行法律。

政局堪憂 總統合法接班人染疫逝

CNN報導，目前暫時不確定誰能合法接任總統職務。海地全國法官協會主席莫林（Jean Wilner Morin）指出，海地最高法院院長通常會代理總統職務，但海地最高法院院長西爾維斯特（René Sylvestre）近期感染新冠肺炎後病逝，其葬禮原定於7日舉行。

莫林說，約瑟夫若想代理總統職務，必須得到海地國會批准，但由於政局動盪，海地幾乎等同於沒有國會，因此約瑟夫無權接管國家。

另外，海地駐美國 大使艾蒙席（Bocchit Edmond）表示，暗殺摩依士的槍手是由可能仍在海地的「職業殺手」所為，並稱這是一場精心策劃的襲擊行動。至於暗殺動機尚不清楚，但可能是出於「政治動機」。

艾蒙席表示，這些槍手自稱是美國緝毒局特務，但他稱這絕對不可能，從初步資訊來看，應該是一群得到當地同夥協助的外國人所為 ; 美國國務院也否認行兇者是緝毒局特工，稱這種說法「絕對是錯的」。

艾蒙席補充說，海地第一夫人在遇刺事件中倖存，但傷勢危急，當局正設法將她送到美國邁阿密接受治療。