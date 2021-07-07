加拿大首位原住民總督 母語致詞盼「族群和解」

加拿大在總理杜魯多任命「因紐特族」領袖、前外交官西蒙為加拿大總督、也將是首位擔任該職的原住民。美聯社

加拿大 總理杜魯多 （Justin Trudeau）6日任命「因紐特族」（Inuk）領袖、前外交官西蒙（Mary Simon）為加拿大總督、也將是首位擔任該職的原住民。

總督為英國女王 在加拿大的代表，杜魯多將此舉描述為「歷史性一步」，在面臨選擇新總督的壓力越來越大後，他於6日宣布任命西蒙。杜魯多表示「加拿大是個由人定義的地方，為周圍人民服務、滿懷希望和決心應對重大挑戰的人，最重要的是他們永遠不會停止為建設更美好的明天而努力，換句話說，西蒙就是這樣的人」。

西蒙最初來自魁北克努納維克地區的「康吉克蘇瓦盧爪克」（Kangiqsualujjuaq），並同時身為因紐特人權利的長期倡導者。她之前曾擔任加拿大因紐特人國家倡導組織「因紐特人」（Inuit Tapiriit Kanatami） 的主席，更是加拿大第一位駐丹麥大使和負責環境事務的因紐特大使。

西蒙接受任命後表示「我很榮幸、很謙卑，並準備成為加拿大第一位原住民總督」。她同時還用母語「因紐特語」發表講話，稱「我可以自信地說，我的任命對加拿大來說是一個歷史性和鼓舞人心的時刻，也是朝著和解的漫長道路上邁出的重要一步」。

西蒙的任命正值加拿大與原住民關係惡化之際，此前加拿大全國各地一共發現1000多個無名塚。西蒙也在談話中談到「隨著對寄宿學校遺產的了解越來越多，加拿大需要『充分認識、紀念並接受我們集體過去的暴行』」。