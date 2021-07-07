俄客機撞峭壁 28人全喪命

俄國急難救助部6日發布失事的安26客機檔案照。（Getty Images）

俄羅斯 一架安托諾夫「安26」客機，6日從彼得羅巴甫洛夫斯克市飛往勘察加半島北部帕拉納村時失事，機上6名機組員和22名乘客無人生還。

俄羅斯衛星網報導，飛行員在飛行過程中沒有通報任何故障，飛機在準備降落時失聯。路透根據國際文傳電訊社報導，飛機應是撞到海邊峭壁，因為準備降落時，當地天候不佳，雲層濃厚且起霧，影響能見度。

俄國 聯邦航空運輸署表示，當局派出直升機和地面搜索小組找尋失蹤客機，已找到墜落地點，救援人員在距離帕拉納機場 跑道4至5公里處發現了失聯客機殘骸，部分殘骸散落在海岸邊和海面。俄國航空局表示，鑒於事發地區的地理特徵，救援行動非常困難。

當地交通檢察官辦公室發言人格拉佐瓦（Valentina Glazova）表示，這架安托諾夫26型（Antonov-26）飛機原定從彼得羅巴甫洛夫斯克-堪察斯基市（Petropavlovsk-Kamchatsky）飛往堪察加半島（Kamchatka Peninsula）的巴拉拿鎮（Palana），但途中與航管單位失聯。

官員表示，飛機在距離巴拉拿機場9公里時失聯，距離預定降落時間還有10分鐘。

當局出動直升機、海軍巡邏機和數艘艦艇，在鄂霍次克海（Okhotsk Sea）進行重點式搜索。

俄國航空局在聲明中表示，在晚上9時6分發現殘骸。

根據聲明，殘骸位於距機場跑道4到5公里的「海岸邊」，但沒有具體說明是否在海上發現。巴拉拿機場距海岸3.3公里。