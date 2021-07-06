加拿大首任命原住民出任新總督 瑪麗西蒙也是第5位女總督

加拿大總理賈斯廷·特魯多6日宣布，瑪麗·西蒙（Mary Simon）將出任第30任加拿大總督。（路透）

加拿大 總理杜魯多 6日宣布，瑪麗·西蒙（Mary Simon）將出任第30任加拿大總督。作為因紐特人的西蒙也將成為加拿大首位原住民族裔的總督。

這一任命是在加拿大輿論近期高度關注原住民寄宿學校黑暗歷史的背景下公布的。

5月下旬以來，加拿大多地原住民寄宿學校舊址發現大量原住民孩童遺骸或無標識墓冢。

特魯多在加拿大歷史博物館宣佈，在其推薦下，英女王伊麗莎白二世已御準新總督的任命。

他稱贊西蒙一向致力於改善原住民的社會、經濟和人權問題，並相信她將以奉獻精神和正直品格服務加拿大國民，促進共同價值觀。

74歲的瑪麗·西蒙出生於魁北克省努納維克。1970年代，她曾在加拿大廣播公司任電台播音員。之後，她進入因紐特原住民機構，主要負責加拿大首份原住民與政府間土地權利協議的談判。她還曾與其他原住民領袖一起參與了1982年的加拿大憲法談判，推動將原住民相關權利正式納入憲法。

她曾擔任因紐特人北極圈理事會執行委員會的兩屆主席，並在1994年至2003年間擔任加拿大的北極圈事務大使，期間還出任過加拿大駐丹麥大使。

她還曾任原住民組織因紐特人團結聯盟的兩屆主席、全國因紐特人教育委員會主席等，並曾獲多項榮譽勛章。 西蒙對媒體表示，自己獲任總督對於加拿大而言是歷史性的、鼓舞人心的時刻，也是朝向和解的漫長道路上邁出的重要一步。

她表示，自己任職期間，每天都將努力促進加拿大社會的療愈和健康，願景是建立一個大家共同努力而非相互對立的加拿大。

西蒙正式就職的時間尚未公佈。她也將成為加拿大第五位女總督。

加拿大前任總督朱莉·帕耶特於今年1月21日在渥太華宣布辭職，成為加拿大聯邦成立以來首位辭職的總督。她是在有獨立調查報告證實總督府存在霸淩工作氛圍的情況下作出的這一決定。此後，加拿大首席大法官理查德·瓦格納一直暫代總督職責。

作為英聯邦國家，加拿大的國家元首是英國女王 ，但由女王任命的總督代行職權。總督也是形式上的武裝部隊最高司令。加拿大總督由總理提名，女王任命，任期一般為5年。