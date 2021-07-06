再施壓 緬甸軍政府禁止電信商出境 強迫建「監控網」

緬甸軍政府領袖敏昂萊3日生日，反軍政府人士當天在瓦城示威，有人舉起「三指禮」手勢，有人展示學生組織旗幟。（路透）

知情人士今天透露，緬甸 軍政府禁止各大電信業者的外國籍主管未經許可離開緬甸，要求須於7月5日前落實可供當局隨意監控語音、文字訊息等的攔截技術。

路透報導，知情人士說，緬甸郵電局（PTD）上月中發布機密命令表示，外國籍與緬甸籍高級主管必須獲得特別許可才能出境。當局一周後又致函各大電信公司，告知7月5日前必須完全落實先前安裝攔截技術的命令，供當局竊聽電話、讀取訊息與網站瀏覽紀錄，以及追蹤用戶。一名消息人士說，出國禁令旨在逼迫電訊商啟用監控技術。

另三名匿名電信業者說，當局已加強施壓業者安裝攔截裝置，不過拒絕透露進一步詳情。還有人透露，軍政府官員再三警告電信業者不得公開或向媒體透露關於攔截一事。路透記者多次詢問軍方請求發表看法，軍方發言人皆未回應。

挪威電信（Telenor）婉拒對此事置評，Ooredoo、國有的緬甸郵政 電信公司（MPT）以及軍政府與越南 Viettel合資的Mytel等電信公司，皆未對此發表看法。有消息指出，Telenor和Ooredoo尚未完全履行命令。

路透5月報導，緬甸2月1日發生政變前的數個月，電信與網路服務商即已接獲當局要求安裝攔截軟體，以供軍方竊聽公民通聯的命令。Telenor和Ooredoo的高層曾抗議緬甸軍政府要求封網等，但被警告噤聲，否則公司將被吊銷牌照。

Telenor 2日表示會評估在緬甸的營運前景，消息人士說，Telenor正考慮出售2014年開業的緬甸事業（Telenor Myanmar）。Telenor原有1800萬客戶，占緬甸人口逾三成。