美軍留守駐阿富汗使館 神學士警告：視為占領者

神學士近幾周奪下北部多個地區，控制阿富汗全國約四分之一地區。圖為一名阿富汗安全官員5日在第二大城市坎達哈檢查車輛。（歐新社）

美國 與國際部隊正按計畫撤出阿富汗 ，最晚9月11日前完成，但外傳美國將會留下1000名美軍保護美國大使館及機場。不過，與美簽訂協議的神學士組織，透過發言人表示，任何外國部隊在限期後仍留守，「將面對被視為占領者風險」。

英國廣播公司（BBC）5日刊出神學士的聲明。神學士發言人沙欣表示，包括軍事承包商在內的任何外國部隊在完成撤軍後，都不應繼續留在阿富汗首都喀布爾，「若他們留下，就是違反協議，我們的領導層將決定如何回應」。

前排黃褐色建物為美國駐阿富汗大使館。（路透）

沙欣說，外交官、非政府組織人員及其他外國公民不會成為神學士的目標，因此不須軍隊保護。根據與神學士達成的協議，美國及北約盟友同意撤出所有部隊，以換取神學士承諾不允許凱達或其他極端組織在神學士控制的地區運作。

在美軍和北約加快撤軍後，神學士近幾周奪下北部多個地區，控制全國419個地區中約四分之一。阿富汗國防部 則宣稱，政府軍在9個省的清剿行動中重創神學士，擊斃逾300名武裝分子。

許多政府軍面臨神學士攻擊時，選擇直接投降或是逃往鄰國。塔吉克國家安全委員會5日就表示，阿富汗政府軍與神學士4日衝突後，有1037名軍人逃到塔吉克境內，獲允許入境」。塔吉克並決定動員2萬預備役軍人加強與阿富汗接壤地區的邊防。