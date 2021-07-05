地質學家警告伊斯坦堡必有強震 500萬人有危險

「伊斯坦堡必將遭遇強震」已是土耳其多位地質學家共同結論。專家警告，一旦當地發生強震，住在20萬棟不安全建物中的400萬到500萬人將有危險。

擁有逾1500萬人口的第一大城伊斯坦堡地震 時有所聞。多項研究顯示，當地發生一場威力強大地震在所難免。專家警告，那不是「會不會」，而是「什麼時候」的問題。

2019年9月26日伊斯坦堡曾發生5.8地震，造成一人喪生、43人受傷，為當地近20年來最強烈地震。在此之前，1999年8月17日伊斯坦堡附近的馬爾馬拉海地區（Marmara region）發生規模7.4強震，奪走逾1萬7000條人命。

伊斯坦堡科技大學（Istanbul Technical University）地質學家、土耳其科學院（Turkish Academy of Sciences）院士戈呂爾（Naci Gorur）告訴德米羅倫新聞社（Demiroren News Agency）：「400 萬到500萬人有生命危險，我高度懷疑庫屈克切克梅杰水壩（Kucukcekmece Dam）承受得起一場強震。」

他說：「東安那托利亞斷層線（East Anatolian Fault line）從東部賓戈省（Bingol）卡爾勒奧瓦縣（Karliova） 延伸到南部阿達那省（Adana）；北安那托利亞斷層線（North Anatolian Fault line）也是從卡爾勒奧瓦縣開始，延伸到伊斯坦堡。兩條斷層線在卡爾勒奧瓦縣交會。」

賓戈省2日發生規模5.3地震，震撼土東。戈呂爾說：「儘管5.3地震發生在那個地區，衝擊不限定在東安那托利亞斷層線上，平行斷層線也受波及。」他強調，不同斷層線可能「相互傳遞壓力」，並且可能相互觸發，意味土東的地震可能使位在北安那托利亞斷層線上的伊斯坦堡蒙受風險。

戈呂爾表示，伊斯坦堡有400萬到500萬人住在危險建物內。

他說：「環境及城市化部長庫倫（Murat Kurum）說有20萬棟建築須進行都更，如果有風險的建物樓高4層，這還只是最低限度，每一層有兩戶，代表每棟建物有8戶，那麼20萬棟就有160萬戶 ，用每戶4人來計算，意味有400萬到500萬人有危險。」

戈呂爾指出，一場地震當然不會造成這20萬棟建物全倒，但這仍然是顯著風險。

「每日晨報」（Daily Sabah）報導，伊斯坦堡巿政府曾就當地可能發生地震進行研析，並於2月向土耳其國會提交報告，內容預測其衝擊將具災難性。報告指出，20萬棟建物面臨中、高度毀損的風險，恐造成400萬到500萬伊斯坦堡居民受到影響。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一，規模較小的地震和餘震幾乎每天都會發生數十次。北安那托利亞斷層是安那托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。