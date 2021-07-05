泰國曼谷近郊台商化工廠爆炸 周邊民眾疏散 已知1死30傷

泰國曼谷郊區的台商明諦化工廠當地時間5日凌晨3時發生大爆炸，造成至少1死30傷。Getty Images

美聯社報導，泰國 曼谷郊區的台商明諦化工廠當地時間5日凌晨3時發生大爆炸，造成至少1死30傷，死者是一名男性志願搜救人員。由於擔心化學有毒物質擴散，當局緊急下令疏散周圍5公里民眾，安置在一間學校和政府辦公室。大爆炸震碎附近數公里內房屋窗戶，連鄰近的蘇凡納布機場 都能感受到爆炸震度。火勢到5日上午已受到控制，但目前尚無起火原因相關消息。

現場照片顯示，消防員除了爬過扭曲的鋼鐵廢墟靠近火源以控制火勢，也使用直升機灌救。住在工廠附近3公里的居民說，爆炸震碎了房屋窗戶、破壞屋頂並使部分天花板崩塌。

志願救援人員彭派（Anyawut Phoampai ）說救援行動恐因火勢受阻，「火勢很大，需要費一番力氣。救援工作正在進行」。目前傷者都被送往附近醫院治療。

雖然蘇凡納布機場感受到爆炸震度，但機場官員聲明說沒有取消任何航班，會持續監測情況。

泰國明諦化學公司是台灣 明諦集團1989年轉投資泰國的跨國企業，主要生產發泡性聚苯乙烯，年產量可達3萬公噸。苯乙烯是種危險的液態化學物質，用於製造免洗杯盤等產品，燃燒時會產生有毒煙霧。它本身也會揮發苯乙烯氣體，是種神經毒素，可在幾分鐘內使人無法活動，高濃度則會致命。