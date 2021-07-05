小池百合子鋪路重返中央？東京都議會選舉不挺自家人

東京都知事小池百合子創立的「都民第一會」，在4日選舉中席次料將減少。（美聯社）

東京 都知事小池百合子創立的「都民第一會」，在4日選舉中席次料將減少。該黨是幾年前小池藉由自己在東京都的高人氣而創立，但許多成員缺乏政治經驗，也一直無法走出東京拓展勢力。這次小池甚至不願幫「都民第一會」助選，專家指出，有人甚至猜測小池想更上層樓回中央任職，才沒有幫自己創的黨積極助選，暗中禮讓自民黨。

「都民第一會」名稱就將自己侷限在東京都，成員包括許多政治素人和來自其他黨的脫黨者，剛成立時高層擔心這些新手說錯話，還要求他們盡量不要接受媒體訪問。2017年前該黨在東京都議會選舉大勝，但隨後聲勢開始下滑，隔年在東京都區長、區議會選舉都落敗，小池後來另創「希望之黨」參加眾院 選舉，結果也是慘敗。

共同社報導，分析人士說，這次都議會選舉，小池很明顯完全沒有想要帶領都民第一會獲勝。上月記者問她在這場選舉中對都民第一會的支持時，小池僅稱她創立該黨，之後說全東京須團結抗疫，故意避開問題。

更怪異的是，在都議會選戰緊鑼密鼓之際，小池6月22日突然因過度疲勞住院，神隱九天，完全避開選戰，6月30日出院後，稱依照醫師指示在家上班 。出院當天她對記者說，「很抱歉在選舉期間的重要時期讓大家擔心」。這是6月25日東京都議員選舉開始公告起跑後，小池首度公開提及選戰，但她還是不表明支持哪一黨。

共同社報導，隨著小池可能重返中央政壇的猜測升溫，她可能跟在中央執政的自民黨與公明黨走得更近。去年，自民黨與公明黨支持小池連任東京都知事，她也經常跟自民黨幹事長二階俊博見面。二階為現時日本政界極具影響力的一號人物。

東京大學政治學教授內山融談到四年前東京都議會選舉時說：「都民第一會靠著小池人氣獲勝，但它尚未在地方上建立牢固基礎。若無小池力挺，將面臨阻力。」

東京都立大學政治學副教授佐藤信也認為，上屆選舉曾與都民第一會合作的公明黨，這次改跟自民黨結盟，也讓都民第一會面臨苦戰。2017年選後，由於在議事運作問題上衝突，公明黨與都民第一會漸行漸遠。