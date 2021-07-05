東京都議會選舉 自民黨挫敗…與盟友相加未過半

日本4日舉行東京都議會選舉，被視為今年秋季日本眾院大選前哨戰。（路透）

日本 東京都議會選舉4日舉行投開票，初步開票結果及共同社等媒體出口民調顯示，自民黨席次可望比上屆增加，但和中央執政的盟友公民黨席次相加也難以在東京都議會過半，對意圖在這次選舉展現氣勢的自民黨而言，堪稱挫敗。這次選舉，被視為今年秋季日本眾院大選前哨戰。

東京都知事小池百合子創建的地方型政黨「都民第一會」，2017年在東京都議會選舉中跟公明黨合作，但這一次自民黨與公明黨結盟。NHK出口民調顯示，自民黨可望拿到25到43席，席次將比四年前的25席增加；目前擁有45席的都民第一會，可能只剩下20到35席，公民黨則有16到23席。

路透指出，自民黨若表現強勢，有助於首相菅義偉續任黨魁，也能提振氣勢，有助自民黨贏得必須在10月前舉行的眾院大選。NHK報導，自民黨幹事長二階俊博4日在東京黨總部說，這次選舉席次稍微增加。

不過，自民黨和公明黨已確定，兩黨贏得的議席合計無法達到在都議會過半所需的64席。共同社說，選前自民黨設定的目標是取代「都民第一會」成為都議會第一大黨，並和公民黨聯合過半，如今確定無法過半，堪稱挫敗。

日本自民黨在東京都議會選舉席次雖增加，但和中央執政的盟友公民黨席次相加仍無法過半。前排左為自民黨幹事長二階俊博。（美聯社）

東京都議會選舉被視為今年秋季眾議院選舉前哨戰。這次選舉預估投票率28.41%，2017年投票率為51.28%。這次選舉的主要議題包括因應新冠疫情 對策以及即將舉行的東京奧運 。在6月20日解除「緊急事態宣言」後，東京都疫情呈現反彈趨勢。

自民黨與公明黨誓言要辦一場安全可靠的奧運會，但都民第一會呼籲閉門舉行，日本共產黨更要求停辦，日本立憲民主黨則在批評菅義偉政府應對疫情做法的同時，再次呼籲延後舉辦奧運會或是停辦。

本屆東京都議會選舉共有271人參選，角逐共127個議席，創平成時代（1989年至2019年）以來最多紀錄，以自民黨60名候選人最多，之後依序是都民第一會的47名、日本共產黨31名、日本立憲民主黨28名以及公民黨的23名。