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日本一風堂推素食豚骨拉麵 醞釀拉麵新變革

編譯黃嘉洵／綜合外電
一風堂今年2月在日本推出期間限定的「純素」豚骨拉麵，獲得廣大迴響。取材自一風堂
一風堂今年2月在日本推出期間限定的「純素」豚骨拉麵，獲得廣大迴響。取材自一風堂

以博多豚骨拉麵打開知名度的一風堂，今年2月在日本推出期間限定的「純素」豚骨拉麵，獲得廣大迴響；隨著植物性飲食日益受歡迎，一風堂正準備掀起拉麵改革風潮，擴大布局素食拉麵的版圖。

一風堂已經成功發開發一款不含豬肉或其他動物產品的素豚骨拉麵，而且正準備掀起拉麵變革得心風潮。

這這項挑戰不小的計畫，其實源起於一風堂母公司力之源銷售經理富田英信，之前聽到一名店經理惋惜地說，部分客人因為宗教或其他飲食限制的原因，沒辦法點自己可以吃的拉麵。

因此，為了觸及不吃豬肉的消費者，一風堂開始研究素食食譜。市場調查顯示素食需求激增，也激勵了專案團隊。

最大的難題無疑是藥以蔬菜湯底，創造出仿似一風堂豚骨高湯的味道，富田英信因此向日本食品加工廠Fuji Oil求助，並且在經過不斷嘗試與改進後，調製出一款以豆漿為基底的湯頭，再添加香菇與昆布提升味覺層次感。一風堂表示，這大概是最貼近豚骨高湯的植物湯底。

接下來的挑戰是，要用什麼取代豚骨拉麵的經典叉燒肉片。一風堂使用腰豆泥取而代之，拉麵則是使用不含雞蛋成分的全麥麵製成；歷經三年不懈努力，一風堂名為「全植物赤丸」的純素拉麵終於準備上桌。

今年2月，45家一風堂開始在日本推出期間限定的純素拉麵，旋即大受歡迎。

一風堂表示，純素拉麵能吸引重視健康與環境的消費者，目前也正考慮將東京一家一風堂，轉型為轉賣素食拉麵。一風堂也致力於研發新口味的素拉麵。

一風堂甚至計劃幫助其他拉麵店開發素食品項。富田英信說，純素拉麵在改善業界的整體永續性上，扮演著舉足輕重的角色。

TPC行銷研究健康與食物部門研究員Hajime Mizukami估計，未來幾年日本植物性食品的市場每年平均將成長27%。

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