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白俄封烏克蘭邊境 稱美德等國涉入「政變恐怖組織」

編譯中心／綜合3日電
美國海軍陸戰隊2日在烏克蘭南部赫爾松，參與「海風-2021」（Sea Breeze 2021）每年例行海軍演習。這次演習於上周一起為期兩周，有美國、烏克蘭等逾30國參與。（路透）
美國海軍陸戰隊2日在烏克蘭南部赫爾松，參與「海風-2021」（Sea Breeze 2021）每年例行海軍演習。這次演習於上周一起為期兩周，有美國、烏克蘭等逾30國參與。（路透）

白俄羅斯政府2日宣布全面封鎖與烏克蘭接壤的邊界，理由是搗破歐美多國支持、密謀策動政變的恐怖組織，並藉封鎖邊境阻截武器運入給該政變策動者。

白俄總統盧卡申科在慶祝脫離蘇聯獨立30周年的活動上宣布，當局發現了自稱「自衛隊」的恐怖組織，並跟德國、美國、烏克蘭、波蘭和立陶宛有聯繫，目標是推翻白俄政權。他說，大量武器從與烏克蘭接壤的南方國境走私入境，他遂下令關閉與烏克蘭長達1084公里的邊境。

白俄當局聲稱破獲密謀策動政變的恐怖組織。圖為白俄總統盧卡申科（左）5月在明斯克集...
白俄當局聲稱破獲密謀策動政變的恐怖組織。圖為白俄總統盧卡申科（左）5月在明斯克集會上發表談話。（新華社資料照片）

不過，盧卡申科並未提出任何證據，此舉恐繼續加深白俄與西方國家陣營的裂痕。

烏克蘭外交部發言人尼可拉延科則否認指控，重申烏克蘭目前沒有，將來也不打算干預白俄內政，又稱單方面關閉邊境只會讓人民受苦。美國官員則表示，懷疑盧卡申科政府藉此想轉移鎮壓人民活動的視線。

盧卡申科還聲稱，該恐怖組織試圖攻擊設於首都明斯克100公里外維列伊卡的一個俄羅斯海軍通訊中心，政府已拘捕所有涉事者，並已跟俄國總統普亭商議此事。

另外，白俄為報復歐盟經濟制裁，近幾周暫停在邊境攔截偷渡者的協議，北邊國家立陶宛首當其衝，一天逮捕多達150名從白俄非法入境的中東難民。立陶宛2日頒布緊急狀態，並尋求歐盟支援。

今年以來，共822名中東難民從白俄非法越境到立陶宛，人數為去年的10倍，被捕人數也已是去年的2倍，近日情況惡化。正在立陶宛訪問的歐盟執委會主席馮德萊恩，指控白俄將難民「武器化」，明顯有政治動機，承諾歐盟會撥款資助立陶宛。

不過，同樣接壤白羅斯的波蘭及拉脫維亞，偷渡者人數並未顯著上升。對此，分析認為是白俄去年8月爆發反政府示威以來，立陶宛一直力挺白俄反政府人士，並提供反對派領袖季哈諾夫斯卡亞庇護，因而被白俄報復。

立陶宛 烏克蘭 邊境

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