熱浪效應…加拿大2省雷擊71萬次 卑詩省1周死719人

加拿大 西部地區過去兩天發生多起雷擊，幾乎是去年同期的近10倍。氣象學家表示，部分原因來自破紀錄的熱浪 ，同時警告本周末恐發生更多雷擊，在強風助勢下恐引發森林火災。

路透報導，全球環境測量公司Vaisala蒐集數據，表示在6月30日下午3時和7月1日上午6時之間，卑詩省和亞伯達省西部記錄到超過71萬次雷擊，比過去5年同期平均高出8300次。

加拿大環境暨氣候變遷部氣候學家鮑說，雷擊次數多部分原因是熱浪所致，因為熱浪導致了積雪融化以及植披中的水分蒸發，造成大氣層中高度潮濕，助長異常猛烈的雷暴。他說，預計周末當地會出現更多行雷閃電及山火。

卑詩省主任醫檢官2日表示，太平洋岸的卑詩省正經歷前所未有的熱浪，過去一周已造成719人死亡，是同一時期正常情況的近3倍。在熱浪期間，李頓村以攝氏49.6度打破加拿大80多年的高溫紀錄。

此外，雷擊引發卑詩省中部各地多起森林火災，截至2日下午已發生136起火災。官員表示，大火將在本周末前延燒10萬公頃，遠高於過去同期的數據。卑詩省的森林火災季通常是7月底出現。

當局目前已下令疏散超過1300戶民宅，約千人撤離避災，目前還不清楚有多少人失蹤。加國總理杜魯多 2日與多位部長組成的事故應對小組會商。他表示，已與卑詩省省長及野火威脅地區的市長和原住民領袖通話，「我們會派人去現場協助」，軍機也已出動救災。