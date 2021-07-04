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美軍剛撤離巴格蘭基地 阿富汗爆發激戰

編譯中心／綜合3日電
阿富汗會成為另個越南嗎？ 駐阿富汗美軍最高指揮官米勒上將（左）2日拜會阿富汗總統甘尼（右）。（美聯社）
阿富汗會成為另個越南嗎？ 駐阿富汗美軍最高指揮官米勒上將（左）2日拜會阿富汗總統甘尼（右）。（美聯社）

阿富汗美軍2日淨空並撤出阿富汗最大的「巴格蘭」空軍基地（Bagram Airfield），然而阿富汗官員今天表示，境內多個省分爆發激戰，政府軍擊斃民兵組織神學士（Taliban）數以百計的武裝分子。美國已宣布8月底前完成撤軍阿富汗。

中央社引述法新社報導，阿富汗國防部表示，過去24小時，超過300名神學士武裝分子與政府軍交火時喪命。數十人因空襲而死，包括今天在南部省分海曼德發動的拂曉攻擊。叛軍與政府軍經常在海曼德交戰。

海曼德省省議會議長阿塔拉聲稱：「最近這幾天，阿富汗空軍密集空襲神學士的藏匿處，並造成叛軍慘重傷亡。」不過，雙方常誇大戰爭傷亡人數。

自從5月1日美軍開始撤離2500名駐軍以來，阿富汗政府軍與叛軍在地形崎嶇的鄉村爆發激烈戰鬥。而神學士向政府軍發動連串猛攻後，已占領了數十個地區。外界憂心若沒有美軍的空中支援，阿富汗政府軍恐怕頂不住。

美軍完全撤離阿富汗的期限，從原定的9月11日提早到8月下旬。紐約時報報導，美國總統拜登會見6月下旬來訪的阿富汗總統甘尼時表示，美國將如期完成撤軍，阿富汗政府最終將靠自己維持國家安全，但也強調美國仍會提供支援。

拜登決意撤軍，影響因素有三。首先，神學士和阿富汗政府的和平談判失敗的可能性非常高，美國不如早點撤軍。其二，前總統川普去年2月和神學士簽訂協議，美方承諾撤軍，神學士則保證清剿恐怖組織，並與阿富汗政府共享權力。美國若不盡早撤軍，神學士可能以美方毀諾為理由出手，屆時美軍遭攻擊的風險大增。

第三，美國情報官員告訴拜登，凱達和伊斯蘭國（IS）等激進組織對美國本土的威脅大降，至少要花兩年才能重整勢力，撤軍此其時也。

愈來愈多專家警告美軍撤出阿富汗恐怕將重蹈當年撤離南越的覆轍，紐約時報3日發布擔任...
愈來愈多專家警告美軍撤出阿富汗恐怕將重蹈當年撤離南越的覆轍，紐約時報3日發布擔任南越末期總理的陳善謙訃聞，享耆壽95歲。他曾任駐美和駐台大使，越戰期間擔任國防部長和三軍總司令，權力僅次於總統阮文紹，南越淪陷前流亡美國。圖為陳善謙1975年10月2日赴美國定居，過境松山機場。（本報資料照片）

目前美國最後一批駐軍已離開阿富汗基地，但拜登仍對阿富汗民眾保證，「美國沒有遺棄他們」。不過，根據美聯社和芝加哥大學的一項去年民調，受訪的美國民眾僅一成二仍密切關注美軍在阿富汗的新聞。曾擔任阿富汗東部美軍指揮官的施若瑟少將說：「除非他們有親友死於這場戰爭，絕大多數美國人並不注意此事。」

阿富汗 美國 拜登

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