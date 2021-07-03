金正恩瘦了 是健康出狀況？或為抗疫憔悴的大內宣？

平壤官方發布的照片顯示，北韓最高領導人金正恩6月15日召開執政的勞動黨政治局會議（圖右），明顯比2月8日（圖左）的身形消瘦。 美聯社

倫敦金融時報（FT）報導，現在對研究北韓 的情報人員和政治分析師 來說，終極挑戰是如何正確評估北韓最高領導人金正恩 的健康情況。

現年37歲的金正恩已銷聲匿跡一陣子，但近幾周來他不但頻頻出現在官方電視台，還明顯消瘦許多。對此「異狀」，從首爾到華府的北韓觀察家狂猜箇中原因。萬一這位獨裁統治者突然病倒，可能在北韓引爆權力鬥爭，爭著控制這個擁有核子和化學武器且行事鬼祟的國家。

曾是美國中央情報局（CIA）分析師、現任職於華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的北韓專家金秀美（Sue Mi Terry）認為，就評估北韓局勢穩定性而言，金正恩健康情況是「最大的變數」，「況且他沒有任何接班計畫，衝擊會很大，涉及的利害關係極大」。

金正恩2011年接掌北韓，以菸酒不離身著稱，而金氏王朝有糖尿病和心臟病史。2018年至2019年，金正恩與中國大陸國家主席席近平、俄羅斯總統普亭和時任美國總統川普舉行一系列峰會，讓國際社會有更多機會觀察他。前FT記者Anna Fifield就在2019年出版金正恩傳記，書中描述金正恩據目測身高175公分，體重估約136公斤，屬於「重度肥胖」。

新冠肺炎疫情爆發後，北韓在2020年1月下達旅遊和貿易禁令，駐平壤外籍外交官和支援人員紛紛離境，使外界更難一窺北韓實際近況。而邊境管制和國內旅遊限制，已重創當地經濟並導致糧食安全問題。金正恩本周就痛批高階官員防疫不力釀成「嚴重危機」，下令進行高層人事改組。

任職於美國智庫Rand Corporation的前CIA分析師Soo Kim揣測，金正恩「或許擔心政敵可能伺機削弱他的權力，或甚至策動推翻他的政權」，也可能擔心自己若健康惡化可能顯得向外界「示弱」。其他分析師也嘗試從北韓官方對金正恩身形變化的處理方式，尋找蛛絲馬跡。

根據北韓官方電視台報導，北韓居民據說「熱淚盈眶」，對金正恩體重下降感到「心碎」，憂心那顯示他們的領導人「容顏憔悴」是為國為民辛勞所致。

曾任美國政府分析師的平壤官方宣傳手法專家Rachel Lee說，北韓當局一見金正恩變瘦引起民眾議論紛紛，於是「決定間接承認此事，並順勢凸顯金正恩為國為民辛勞奉獻」。她並指出，這也反映出金正恩領導風格、管理經濟和宣傳手法有所改變，變得更透明、更平易近民，例如有幾回官方電視台刻意呈現金正恩拄著枴杖走路一跛一跛的身影，和他公開坦承政策失敗。

北韓官媒本周另發布照片，顯示金正恩桌上擺著一包香菸和菸灰缸，似乎使他的健康問題又覆上一層迷霧。