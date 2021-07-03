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影／日本靜岡爆嚴重土石流 數間民宅被吞噬傳20人失蹤

編譯徐榆涵／綜合報導

日本部分地區受梅雨鋒面滯留影響降下大雨，神奈川縣及靜岡縣過去兩天更是下出破紀錄雨量，結果災情頻傳，在當地時間今天上午10時半左右，靜岡縣熱海市出現土石流意外，大片房屋被沖走，目前傳出至少20人失蹤。

NHK報導，靜岡縣熱海市伊豆山神社附近今天上午10時半發生大規模土石流意外，從當地居民拍攝的畫面可見，有數間民宅被沖走，目前至少有20人下落不明，警消單位正全力搶救，當地政府也已向自衛隊申請協助救災。

當地的一名寺廟住持說，土石流一波波沖來，外面的道路都已經被淹沒，消防人員要求大家往高處疏散，有看到許多房屋和車輛都被沖走。

熱海市MOA美術館一名男性職員表示，有14位居民撤離到美術館內避難，他們沒有受傷，但看到如此大規模的土石流，心裡都相當驚慌。

根據該地區附近的氣象廳觀測站預測，該地區從本月1日開始持續降雨，3日起雨勢增強。截至今天中午12時半的48小時累積雨量已達313毫米，超過該地區往年7月平均整個月累計雨量242.5毫米。

此外，東京電力公司指出，截至下午2時，靜岡縣熱海市約有2830戶家庭因土石流停電，仍在進行檢查和搶修作業。

日本靜岡縣熱海市伊豆山神社附近今天上午10時半左右發生嚴重土石流。（截圖自推特）
日本靜岡縣熱海市伊豆山神社附近今天上午10時半左右發生嚴重土石流。（截圖自推特）

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