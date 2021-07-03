菲拳王8月復出戰 傳為明年總統大選暖身

菲律賓拳王巴喬休息兩年後將在8月復出，這場比賽可能是這位菲律賓參議員明年或許挑戰總統大位的暖身。Getty Images

菲律賓拳王巴喬（Manny Pacquiao）休息兩年後將在8月復出，他也渴望重返擂台。這場比賽可能是巴喬的職業生涯最後一役，也是這位菲律賓參議員 明年或許挑戰總統大位的暖身。現任總統杜特蒂 近日表態，自己可能參選副總統，並與可能出馬角逐總統大位的拳王巴喬隔空交火。

巴喬（Manny Pacquiao）曾奪得8個不同級別的世界拳王金腰帶，復出賽是他證明自己在42歲仍有毅力出戰的機會。巴喬現任執政黨「民主菲人-國民力量黨」總理，杜特蒂是黨主席。菲律賓選民往往喜愛名人，因此巴喬的明星魅力使他競選總統有優勢，但能否勝選仍是問號。

依法不能連選總統的杜特蒂，視巴喬為爭取菲律賓人愛戴的競爭者，他甚至曾表示明年可能競選副總統。而巴喬若決定參選總統，也可能面臨杜特蒂的女兒薩拉（Sara）這位強勁對手。

杜特蒂首席法律顧問帕內洛曾說，杜特蒂可與長女薩拉（Sara Duterte）組成「杜特蒂-杜特蒂」配，由薩拉角逐總統大位、杜特蒂參選副總統。

最近一份民調 結果顯示，現任納卯（Davao）市長的薩拉，支持度遙遙領先巴喬和其他可能的總統參選人。杜特蒂2016年當選總統前也擔任納卯市長。杜特蒂施政滿意度也居高不下。兩人若搭配參選，在下屆大選勝出機率不小。