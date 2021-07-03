熱浪釀野火 加國小鎮9成燒毀 千人撤逃

在連日罕見熱浪侵襲下，加拿大卑詩省南部利頓村及周邊地區6月30日被快速蔓延的山林野火30波及，有九成面積被燒毀，千餘居民從傍晚開始被迫緊急疏散撤離。（路透）

在連日罕見熱浪 侵襲下，加拿大 卑詩省南部利頓村及周邊地區1日被快速蔓延的山林野火波及，有九成面積被燒毀，約1000名居民從傍晚開始被迫緊急疏散撤離，部分人下落不明。

加拿大當局今天表示，西部遭逢前所未有的熱浪，引發大火肆虐，至少一座城鎮大部分地區燒成焦黑一片，約1000名居民撤離。

加拿大廣播公司（CBC）報導，村莊附近的溫哥華北部地區也受到大火影響，1000多名居民在未接到通知的情況下倉皇離家，濃煙彌漫了整個地區。近日，加拿大西部地區出現極端的高溫 天氣，利頓接連三天打破加拿大高溫紀錄。6月29日，利頓創下49.6℃的高溫。

根據統計，從6月25日到30日，卑詩省突然死亡人數為486人，遠高於往年數據，當地官員表示，其中很多死亡情況與高溫天氣有關。

加拿大卑詩省省長賀謹（John Horgan）在記者會上表示，卑詩省過去24小時內已出現62處新火點。他說：「我再怎麼強調都無法形容此時在卑詩省幾乎每一處的火災風險有多麼嚴重。」

當地國會議員維斯（Brad Vis）表示，溫哥華東北方250公里處的李頓村（Lytton）「結構已受損，村莊90%已燒毀，包括城鎮中心」。

250名李頓村居民已於昨天傍晚撤離，撤離命令昨晚擴及至李頓村北部約100棟房屋的居民。

國防部長薩簡（Harjit Sajjan）在Twitter上寫道：「過去24小時對李頓村居民來說是具有毀滅性的。」他表示，加拿大武裝部隊「已準備好在我們接下來的行動中，為居民提供支援」。

這波熱浪今天持續東移，進入加拿大中部平原地帶。

除卑詩省外，亞伯達省、薩克其萬省、曼尼托巴省和西北部分地區及安大略省北部都已發出熱浪警報。

除了加國西部，美國華盛頓州和俄勒岡州跨越整個邊境本周都創下破紀錄高溫，目前已通報數百人猝死。