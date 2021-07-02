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加拿大原住民兒童無名墓引眾怒 女王雕像被推倒洩憤

編譯莊蕙嘉／即時報導
加拿大抗議民眾1日推倒曼尼托巴議會前的維多利亞女王雕像。路透
加拿大抗議民眾1日推倒曼尼托巴議會前的維多利亞女王雕像。路透

加拿大爆發原住民寄宿學校遺址發現大批遺骸案，自5月底開始，多處遺址陸續發現共計上千具兒童遺骸。憤怒的加拿大民眾上街抗議，推倒維多利亞女王及現任英國女王伊麗莎白二世的雕像洩憤。

抗議民眾1日推倒曼尼托巴省議會前的一尊維多利亞女王雕像，雕像脖子被綁上繩子、頭部以旗幟包住，民眾還在雕像底座印上象徵鮮血的紅色手印。附近另一尊英國女王伊麗莎白二世雕像也被推倒。 

加拿大原住民團體今年5月在卑詩省坎路普斯（Kamloops）一世紀前成立的一所寄宿學校遺址，發現215名兒童的無名墳場。接著，原民團體上月在薩斯克其萬省瑪麗瓦爾（Marieval）寄宿學校舊址發現751座無名墓。

第三起是位於卑詩省克蘭布魯克（Cranbrook）附近的聖尤金天主教教會學校遺址，發現182座無名塚，遺骸年齡介於7歲至15歲。

這些學校成立目的是強制同化加拿大原住民，自19世紀至1990年代，約15萬名美洲原住民、梅蒂族（Metis）和伊努特族（Inuit）兒童被迫進入加拿大全國各地共139座寄宿學校，和他們的家人、語言和文化隔離。寄宿學校生活環境不佳，除了營養不良及疾病，許多兒童據信更遭暴力或性虐待。

位於議會廣場的英國女王伊麗莎白二世雕像也被推倒。路透
位於議會廣場的英國女王伊麗莎白二世雕像也被推倒。路透

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