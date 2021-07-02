史瓦帝尼反帝制示威 8人遭警槍殺

非洲最後一個君主專制國家史瓦帝尼（舊名史瓦濟蘭，2018年更改國名），近日來發生罕見暴力示威，民眾要求政治改革與軍警衝突。民主運動人士聲稱，示威者6月29日晚間與警方衝突，28人遭槍擊 ，其中8人身亡。

外電報導，示威群眾走上最大兩座城市姆巴巴內與曼濟尼街頭，要求政治改革。憤怒的群眾阻擋交通和打劫商店，政府派出軍隊因應，並以新冠疫情為由，實施從黃昏到黎明的宵禁措施。

目擊者表示，警方和示威者之間暴力衝突仍持續。民運組織「史瓦濟蘭團結網路」發言人魯克勒表示，曼濟尼市6月29日深夜有28名示威者遭到槍擊，其中8人身亡，傷者凌晨時被送往醫院救治。

魯克勒說，當地網路前一天起就受到限制，他指控政府企圖封鎖網路。

反對黨「人民團結運動」秘書長得祿德魯說，商店都已關門，城鎮「被軍人接管」。外電記者說，姆巴巴內街頭6月30日下午仍有焚燒的輪胎，空蕩的街道上間歇可聞槍響。

史瓦濟蘭國家教師聯盟理事長德拉米尼表示：「我們伴著槍聲入睡，醒來時槍聲依舊。打劫和破壞資產的情況愈來愈嚴重。」

警方拒絕證實相關死傷報導，表示他們不對國際媒體提供這類資訊。史國過去幾周以來相繼出現的反君主政體示威相對低調，卻在過去幾天暴力升溫。

鄰國南非執政黨非洲民族議會發布「緊急呼籲」，要求史瓦帝尼當局「放下獨裁和強勢處理，停止殘酷鎮壓公民」。

美國國務院 發言人波特呼籲史國當局「克制」，並稱「美國呼籲各方保持冷靜與和平」。