剩不到一個月 薩摩亞宣布因疫情「退出東京奧運」

紐西蘭廣播電台1日報導，由於擔心舉辦國日本的新冠病毒感染率上升，美屬薩摩亞已決定不派出其奧運代表隊、正式從東京夏季奧運會中退出。美聯社

紐西蘭廣播電台（RNZ）1日報導，由於擔心舉辦國日本 的新冠病毒感染率上升，美屬薩摩亞已決定不派出其奧運代表隊、正式從東京夏季奧運會中退出。

據報導，紐西蘭廣播電台除了宣布這項決定，還補充表示「已經安排一次會議來討論薩摩亞奧運隊參賽的情況、但沒有提供更多細節」。薩摩亞國家奧運委會並未針對這項決定發表回應。

薩摩亞舉重隊領導圖傑里沃爾沃克（Tuaopepe Jerry Wallwork）通過電話告訴路透社這個決定。並表示「這很糟糕、令人沮喪、非常令人沮喪」，在談到政府的決定時稱「他們決定不派出薩摩亞代表隊，我今天下午會與我的舉重隊員們談，並告知這個非常壞的消息」。

此前薩摩亞已經從舉重、拳擊、帆船和田徑等多項運動中挑選數名運動員、準備參加今年的東京奧運 會。

如今薩摩亞的退出是日本在疫情期間令人擔憂的嘗試的「又一次挫折」。現在距離開幕只剩不到一個月的時間，但鑑於醫學專家警告「奧運會可能引發另一波感染，並成為新的、更有效的變種病毒 的溫床」，導致日本公眾仍普遍反對舉辦該活動.

日本公共廣播公司（NHK）表示，政府正計畫在奧運會開始前，對所有駐紮在選手村的海外運動員採取防疫措施，只要他們之中出現確診案例，將強制停止訓練並將運動員隔離在他們的房間內。