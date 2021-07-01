我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美57.4%成人 完全接種疫苗

剩不到一個月 薩摩亞宣布因疫情「退出東京奧運」

編譯張君堯／即時報導
紐西蘭廣播電台1日報導，由於擔心舉辦國日本的新冠病毒感染率上升，美屬薩摩亞已決定不派出其奧運代表隊、正式從東京夏季奧運會中退出。美聯社
紐西蘭廣播電台1日報導，由於擔心舉辦國日本的新冠病毒感染率上升，美屬薩摩亞已決定不派出其奧運代表隊、正式從東京夏季奧運會中退出。美聯社

紐西蘭廣播電台（RNZ）1日報導，由於擔心舉辦國日本的新冠病毒感染率上升，美屬薩摩亞已決定不派出其奧運代表隊、正式從東京夏季奧運會中退出。

據報導，紐西蘭廣播電台除了宣布這項決定，還補充表示「已經安排一次會議來討論薩摩亞奧運隊參賽的情況、但沒有提供更多細節」。薩摩亞國家奧運委會並未針對這項決定發表回應。

薩摩亞舉重隊領導圖傑里沃爾沃克（Tuaopepe Jerry Wallwork）通過電話告訴路透社這個決定。並表示「這很糟糕、令人沮喪、非常令人沮喪」，在談到政府的決定時稱「他們決定不派出薩摩亞代表隊，我今天下午會與我的舉重隊員們談，並告知這個非常壞的消息」。

此前薩摩亞已經從舉重、拳擊、帆船和田徑等多項運動中挑選數名運動員、準備參加今年的東京奧運會。

如今薩摩亞的退出是日本在疫情期間令人擔憂的嘗試的「又一次挫折」。現在距離開幕只剩不到一個月的時間，但鑑於醫學專家警告「奧運會可能引發另一波感染，並成為新的、更有效的變種病毒的溫床」，導致日本公眾仍普遍反對舉辦該活動.

日本公共廣播公司（NHK）表示，政府正計畫在奧運會開始前，對所有駐紮在選手村的海外運動員採取防疫措施，只要他們之中出現確診案例，將強制停止訓練並將運動員隔離在他們的房間內。

東京奧運 日本 變種病毒

上一則

紅海玩滑翔傘遇鯊襲擊 「血盆大口」狠咬男子的腳

延伸閱讀

金融時報：美日正為應對台海衝突做軍事準備

金融時報：美日正為應對台海衝突做軍事準備
場邊人語／本尊不到 夫人代勞

場邊人語／本尊不到 夫人代勞
田徑／懷孕18周參加奧運選拔賽 準媽媽擲鉛球又跳遠

田徑／懷孕18周參加奧運選拔賽 準媽媽擲鉛球又跳遠
日本7月起再捐疫苗給亞洲國家 包括台灣

日本7月起再捐疫苗給亞洲國家 包括台灣

熱門新聞

一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
最新消息指出，菲律賓前總統艾奎諾三世於24日過世、享年61歲。（取材自推特）

菲律賓前總統「艾奎諾三世」肺疾併發症逝世 享年61歲

2021-06-23 23:29
北韓最高領導人金正恩。路透

北韓承認金正恩爆瘦 人民受訪稱心痛落淚

2021-06-27 11:47

精彩推薦

超人氣

更多 >
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮

一洲焦點／紐約市長初選計票爆烏龍、華人參政 楊安澤雖退猶榮
跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛