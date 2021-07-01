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距離大選不到3個月 德國綠黨總理候選人被控新書抄襲

編譯周辰陽／即時報導
德國綠黨總理候選人貝爾伯克17日在柏林宣傳新書《現在，我們如何更新我們國家》，但德媒29日轉載奧地利一位抓抄襲專家的部落格貼文，指該書多個段落直接取自不同的來源，卻沒有適當加註。路透
德國綠黨總理候選人貝爾伯克17日在柏林宣傳新書《現在，我們如何更新我們國家》，但德媒29日轉載奧地利一位抓抄襲專家的部落格貼文，指該書多個段落直接取自不同的來源，卻沒有適當加註。路透

距離德國聯邦議會選舉只剩不到3個月，綠黨推舉的總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）卻屋漏偏逢連夜雨，先是幾周前被控沒有向議會申報額外津貼與美化學歷膨風，接著被攻擊打算禁止短程國內航班與提高汽柴油稅，現在又被踢爆新書涉嫌抄襲。

Politico EU報導，德國媒體6月29日轉載奧地利維也納大學媒體研究員韋伯（Stefan Weber）的一篇部落格貼文，宣稱貝爾伯克新書《現在，我們如何更新我們國家》（Now. How We Renew Our Country）有多個段落直接取自不同的來源，卻沒有適當加註。

韋伯的專長是偵查抄襲，被媒體封為「剽竊獵人」（Plagiatsjäger）。據報貝爾伯克新書有5個段落被指抄自網站、報刊與聯邦政府機構的報告，都沒有加註來源。韋伯寫道，「文字抄襲在道德上不是正確的，如果你仔細觀察，就會發現多處侵犯版權」。

貝爾伯克獲得提名後強勢問鼎梅克爾接班人寶座，更讓綠黨聲勢超越執政的基督教民主黨（CDU）與姊妹黨巴伐利亞基督教社會黨（CSU），但隨後不斷傳出負面消息與一系列失誤，都讓民調往下滑。根據最新公布數字，綠黨已落後CDU/CSU達11.5%，距離排名第三的社民黨（SPD）也只有2個百分點。

儘管韋伯告訴《明鏡》，自己發現的段落「沒什麼石破天驚的」，但傷害可能已經造成，更引發媒體與政治人物的口水大戰。貝爾伯克的委任律師謝爾茨（Christian Schertz）隔日代為否認抄襲，稱指控內容缺乏任何根據，明顯又是另一起試圖中傷她的活動。綠黨競選發言人則上推特，稱混和貝爾伯克與抄襲的標籤「#Baerplag」是「打算人格暗殺」。

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