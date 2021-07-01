加拿大西岸高溫49.6℃ 「恐怖熱浪」4天233人猝死

加國卑詩省近來遭到嚴重熱浪侵襲，位在溫哥華東方200多公里的萊頓村，6月29日出現攝氏49.6度的加國史上最高溫，上周末以來溫哥華地區已有130多人因高溫喪生，多半是老人和慢性病患者。圖為幾名男子6月28日泡在加拿大雲雀湖湖邊消暑。（路透）

加拿大 英屬哥倫比亞省（又稱卑詩省）南部持續受熱浪 侵襲，萊頓鎮6月29日的溫度再創攝氏49.6度新高，連續3日創下全國最高氣溫紀錄。目前這股致命的熱浪席捲該國西部和美國太平洋西北部。

報導指出，萊頓鎮29日下午4時20分，氣候站回報溫度為攝氏49.6度，連續第3天打破每日和歷史最高溫 度紀錄。加拿大官員表示，由於4天以來的「極端酷熱」創下破紀錄高溫，卑詩省在25日到28日之間至少有233人喪命，約較4天平均死亡人數多100人，預期人數還會增加。

卑詩省法醫服務處28日表示：「自上周末熱浪來襲開始，本處發現通報死亡人數顯著增加，懷疑是極端酷熱所致。」聲明提到，法醫們正蒐集資訊以判斷死亡原因及方式，釐清是否與熱浪有關。首席法醫拉普安特（Lisa Lapointe）在聲明中說，暴露在高溫環境下，有可能導致嚴重甚至致命後果，尤其是對年長者、嬰幼兒和慢性病患者。

路透報導，由於氣溫飆高，卑詩省已於28日關閉中小學和大學。

美國西北及加國西南地區合稱「太平洋西北地區」，過往的夏季不算炎熱，因此在卑詩省很多家庭都沒有安裝冷氣機。在這波超級熱浪下，不分店家的空調和風扇被搶購一空，也有民眾預訂酒店，躲進冷氣房避暑。卑詩省長賀謹（John Horgan）呼籲居民留意已知可能會有危險的群體、確保冰箱內有冰袋及留在有冷氣地方。

加拿大CBC稱，「熱穹頂」（heat dome）是造成這一波熱浪的元凶之一。當高氣壓一直停留在一個地區不動時，會讓當地的熱空氣難以散發、地面氣溫持續上升，就連晚上也很難降溫。