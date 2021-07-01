俄國指英荷軍艦接連闖「領海」 普亭：英美策畫挑釁

荷蘭國防部指出，俄羅斯軍機在國際海域騷擾荷蘭皇家海軍巡防艦「艾佛森號」達5小時，「危險地降低高度迫近」飛行及「進行模擬攻擊」。（取材自推特）

英國 驅逐艦「保衛者」號（HMS Defender）6月23日通過現由俄羅斯 控制的克里米亞水域，遭俄羅斯戰機與海防艦開火示警後駛離。俄方指出，荷蘭巡防艦「艾佛森號」（HNLMS Evertsen）隔天準備循同模式闖入，「但一見到俄軍軍機在安全距離尾隨飛行，立刻調整航向轉回原來的路徑。」俄國總統普亭 30日表示，「保衛者」號明顯帶著軍事目的，是英國與美國策畫的挑釁行動。

「艾佛森號」與「保衛者號」均屬英國第21航艦打擊群，據俄羅斯國防部6月29日發布影像，「艾佛森號」在中立海域航行時改變航向，「開始朝著克赤海峽的方向移動」，俄軍則派出Su-30戰機與Su-24轟炸機以「防止侵犯」俄羅斯的領海。

俄方表示，當艾佛森號「立刻」轉變航向到之前的路徑時，軍機即折返基地，任務全程「按照領空使用的國際規則」。不過，荷方控訴俄羅斯軍機在國際海域騷擾艾佛森號達5小時，「危險地降低高度迫近」飛行及「進行模擬攻擊」，還指「艾佛森號」經過「數小時的恐嚇」，艦上電子設備也受到擾亂。

荷蘭皇家海軍巡防艦「艾佛森號」14日行經博斯普魯斯海峽。荷方控訴俄羅斯軍機在國際海域騷擾「艾佛森號」達5小時，俄羅斯則強調俄軍只有在荷方軍艦改變航向，朝著俄羅斯領海前進後，才派出戰鬥機與轟炸機跟監。（路透）

另據香港01報導，普亭6月30日回應來自全國民眾的提問，提到英國驅逐艦事件：「這毫無疑問是挑釁……這是一次複雜的挑釁，而它不單止由英國人進行，亦由美國人進行。」普亭又表示，即使俄羅斯擊沉保衛者號，也不會發生第三次世界大戰，因為是這艘船侵犯俄羅斯領海。

俄羅斯在2014年從烏克蘭手中吞併克里米亞，但西方國家對此並不承認。