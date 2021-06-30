泰保皇派製「示威者地圖」 Google刪除

泰國自去年開始，由年輕人領導的示威活動對君主制度帶來前所未有的抨擊，圖為一名抗議者去年11月在曼谷一場活動中，揮舞著泰國國旗。（歐新社）

谷歌公司（Google ）表示，已刪除列出數百名示威者姓名和地址的兩份Google Map文件。保皇黨派控訴這些示威者反對君主制度。

綜合媒體報導，泰國 保皇派活躍人士宋卡指出，他和80名志願者組成的團隊製作這些地圖，並打算向警方報案，指控名單上這些人汙辱君主制。

Google發言人透過電郵表示「問題已經解決」，「我們對於可以接受的用戶自製地圖內容，具有清楚的政策。我們已移除違反政策的使用者自製地圖」。

根據路透所見的其中1個地圖版本，有近500人的姓名和地址，其中許多人為學生，上面還有他們穿著大學或高中制服的照片，這個地圖已被瀏覽35萬次。

這些被點名的人臉上有數字112的黑色方塊遮住，依據泰國刑法，侮辱或誹謗君主制最高可判處15年監禁。

路透28日晚試圖打開地圖文件，沒有任何1份可以開啟。宋卡表示，他和志工團隊企圖凸顯這群被控違法的人。

他說：「當我們之中有人看到社群媒體 出現冒犯意味的發文，就會把它放在地圖上。」宋卡稱之「心理」戰行動，目的是勸阻民眾在網路上批評君主制度。

自去年開始，由年輕人領導的示威活動對君主制度帶來前所未有的抨擊，在街頭和網路都出現疾呼改革的聲浪。

針對Google所移除的地圖或內容，泰國政府都尚未發表評論。

人權團體與君主制批評者表示，地圖內容包括數百人的私人資料和地址，可能使他們面臨暴力風險。

蘇格蘭的君主制批評者馬歇爾說：「我開始收到來自泰國年輕人的驚恐訊息，他們遭控反君主制，且身分在Google地圖的保皇派文件中遭外洩。」馬歇爾也是率先揭露這些地圖的人士之一。他說：「顯然只是想要民主的泰國年輕人，現正面臨的風險日益增加。」