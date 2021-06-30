我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

南韓前檢長參選總統 執政黨大敵 反「文在寅派」力挺

編譯中心／綜合29日電
南韓前檢察總長尹錫悦宣布參選總統，由於尹錫悦向來被認為是反對派最有力的總統候選人，因此他預計會成為執政黨參選人的大敵。（美聯社）
南韓前檢察總長尹錫悦宣布參選總統，由於尹錫悦向來被認為是反對派最有力的總統候選人，因此他預計會成為執政黨參選人的大敵。（美聯社）

南韓2022總統大選備受關注，南韓無黨籍前檢察總長尹錫悦29日宣布投入，尹錫悦受到反文在寅人士普遍支持，向來被認為是反對派最有力的總統候選人，預計他會成為執政黨參選人的大敵。

據報導，前韓國檢察總長尹錫悅宣布參選，表示願將自己的一切奉獻給國民與國家，樹立貫徹民主法治、時代與世代公平價值的社會，並強調政權輪替的重要性。

尹錫悅29日在首爾瑞草區的梅軒尹奉吉義士紀念館召開記者會，宣布投入明年總統大選。尹錫悅說，他在辭去檢察總長後見了許多人，大家都很擔心國家再這樣下去未來會如何。

現年60歲的尹錫悅今年3月請辭，當時批評執政黨共同民主黨設立重大犯罪偵查廳的政策，並表示無法繼續坐視韓國憲法精神與法治體系崩潰。

尹錫悅辭任後被視為角逐下屆總統的有力人選之一，在今年進行的輿論調查中，幾乎都領先其他可能人選，包括共同民主黨支持度最高的京畿道知事李在明、前國務總理李洛淵等。

今年3月，尹錫悦因為不滿文在寅政府改革檢方的規畫，辭去了檢察總長的職位，他最近幾周一直在處理參選總統的事務，例如開設競選辦公室、設立臉書粉專等等。

據Realmeter最新調查顯示，南韓明年總統大選民調目前呈兩強爭鬥的情形，尹錫悦獲得32.3％選的支持，將參與執政黨黨內初選的京畿道知事李在明，則拿到22.8％的支持率。

外界認為，尹錫悦最後會加入最大在野黨國民力量並代表該黨出馬角逐，尹錫悦對此在參選談話中表示，他雖然認同國民力量的理念，但尚未決定要加入哪個政黨。

繼尹錫悅正式宣布參選，最大在野黨國民力量黨支持度最高、自詡為「尹錫悅狙擊手」的議員洪準杓30日下午也將召開記者會為準備投入總統大選熱身。李在明則預告在7月1日以影片方式發表競選宣言。

南韓 民主黨

上一則

南非前總統涉貪 多次拒出庭囚15月

下一則

泰保皇派製「示威者地圖」 Google刪除

延伸閱讀

又陷特權風暴 文在寅長子領6900萬韓元藝術家補助

又陷特權風暴 文在寅長子領6900萬韓元藝術家補助
G7日韓會談破局各說各話 韓媒：日不滿獨島演習而取消

G7日韓會談破局各說各話 韓媒：日不滿獨島演習而取消
日韓領袖G7場邊會晤 「很高興見面」關係未解凍

日韓領袖G7場邊會晤 「很高興見面」關係未解凍
南韓衝刺群體免疫 文在寅稱9月前3600萬人將接種疫苗

南韓衝刺群體免疫 文在寅稱9月前3600萬人將接種疫苗

熱門新聞

澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留