南韓前檢長參選總統 執政黨大敵 反「文在寅派」力挺

南韓前檢察總長尹錫悦宣布參選總統，由於尹錫悦向來被認為是反對派最有力的總統候選人，因此他預計會成為執政黨參選人的大敵。（美聯社）

南韓 2022總統大選備受關注，南韓無黨籍前檢察總長尹錫悦29日宣布投入，尹錫悦受到反文在寅人士普遍支持，向來被認為是反對派最有力的總統候選人，預計他會成為執政黨參選人的大敵。

據報導，前韓國檢察總長尹錫悅宣布參選，表示願將自己的一切奉獻給國民與國家，樹立貫徹民主法治、時代與世代公平價值的社會，並強調政權輪替的重要性。

尹錫悅29日在首爾瑞草區的梅軒尹奉吉義士紀念館召開記者會，宣布投入明年總統大選。尹錫悅說，他在辭去檢察總長後見了許多人，大家都很擔心國家再這樣下去未來會如何。

現年60歲的尹錫悅今年3月請辭，當時批評執政黨共同民主黨 設立重大犯罪偵查廳的政策，並表示無法繼續坐視韓國憲法精神與法治體系崩潰。

尹錫悅辭任後被視為角逐下屆總統的有力人選之一，在今年進行的輿論調查中，幾乎都領先其他可能人選，包括共同民主黨支持度最高的京畿道知事李在明、前國務總理李洛淵等。

今年3月，尹錫悦因為不滿文在寅政府改革檢方的規畫，辭去了檢察總長的職位，他最近幾周一直在處理參選總統的事務，例如開設競選辦公室、設立臉書粉專等等。

據Realmeter最新調查顯示，南韓明年總統大選民調目前呈兩強爭鬥的情形，尹錫悦獲得32.3％選的支持，將參與執政黨黨內初選的京畿道知事李在明，則拿到22.8％的支持率。

外界認為，尹錫悦最後會加入最大在野黨國民力量並代表該黨出馬角逐，尹錫悦對此在參選談話中表示，他雖然認同國民力量的理念，但尚未決定要加入哪個政黨。

繼尹錫悅正式宣布參選，最大在野黨國民力量黨支持度最高、自詡為「尹錫悅狙擊手」的議員洪準杓30日下午也將召開記者會為準備投入總統大選熱身。李在明則預告在7月1日以影片方式發表競選宣言。