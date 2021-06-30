親伊朗民兵開火 報復美空襲 緊張急遽升溫

美國總統拜登27日下令空襲伊朗支持的伊拉克民兵組織「人民動員」，圖為該組織廿九日在巴格達為數名在空襲中喪生成員舉行象徵性葬禮。（路透）

敘利亞人權瞭望台組織與聯軍表示，美國 在伊拉克與敘利亞發動致命空襲後，親伊朗 民兵組織28日在敘利亞東部與美國為首的聯軍交火，緊張情勢急遽升溫。

中央社引述法新社報導，聯軍發言人馬洛托在推特上說，美國部隊在敘利亞東部「遭到數枚火箭攻擊」，所幸無人傷亡，美方人員「在火箭發射位置展開反砲兵火力攻擊」。

敘利亞人權瞭望組織通報，獲伊朗支持的民兵部隊在敘利亞東部歐瑪油田對美國基地發動火砲攻擊，聯軍則在民兵控制的邁亞丁市開砲回擊。

美國國務卿布林肯 表示，美國在當地時間28日凌晨在伊拉克與敘利亞對親伊朗民兵發動空襲，傳達了警告對方不要持續攻擊駐伊拉克美軍的「強烈訊息」。

這是自美國總統拜登上任以來，美國對親伊朗目標發動的第二次致命突襲，在伊朗與世界強權試圖恢復2015年核子協議時，各界擔憂美國與伊朗的緊張情勢再度升高。布林肯說，美國的空襲行動是「自我防衛」，他表示希望對方「聽見這個訊息，以制止未來的行動」。美國指控親伊朗民兵團體不斷在伊拉克攻擊美國設施和人員。

伊拉克總理哈德米稱這些空襲「侵犯伊拉克主權與伊拉克國家安全，令人無法接受」，敘利亞當局則譴責美伊兩國都侵犯敘利亞主權。

親伊朗的伊拉克民兵組織「人民動員」說，這次空襲在與敘利亞交界的卡恩地區造成四人身亡。人民動員是伊拉克的準軍事聯盟，內部含有多個伊朗代理人，現已成為巴格達政府重要的政治掮客。