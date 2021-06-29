我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

民兵抗政府軍 衝入緬甸大城

編譯中心／綜合28日電
緬甸中部一座村落多名村民表示，軍方和示威民眾爆發衝突後朝村莊縱火，導致至少2名老人活活燒死。（法新社）
緬甸中部一座村落多名村民表示，軍方和示威民眾爆發衝突後朝村莊縱火，導致至少2名老人活活燒死。（法新社）

緬甸後政變時期暴力升高，反對軍政府的「自衛」武力加強採取行動。據一項報告指出示警，若當局專擅權力持續鎮壓，將會有「重大」傷亡代價。中央社引述法新社報導，在緬甸若干地區，地方人士組成的「自衛武力」常以狩獵用步槍或工廠臨時製作的武器，來對抗軍政府。

「國際危機組織」（International Crisis Group ）表示，面對人民武裝起義，緬甸國防軍（Tatmadaw）料將動用軍事力量對付平民百姓。「屆時將付出龐大的人命代價，特別是婦孺和年長者，暴力和流離失所將為他們帶來巨大困難。」

國際危機組織表示，過去數十年從未發生戰鬥的地區，也已開始發生衝突，人權機構不得不急設新的供給線和運作站。聯合國上周表示，估計到目前為止，緬甸已有23萬人因戰爭和安全因素無家可歸。

早在政變前，緬甸境內就有20多個種族叛變團體與當局展開不同階段的抗爭；如今這些自衛團體讓貧窮的緬甸更加動蕩。國際危機組織表示，緬甸反軍方陣營成立的「全國團結政府」（National Unity Government）似乎也無力穩定局面。全國團結政府成員包括翁山蘇姬、反政變抗議領袖及少數民族代表。

民兵組織和軍方的衝突，一向多侷限於鄉村地區。但目前情況已有所不同，安全部隊和自衛團體上周在緬甸第2大城瓦城（Mandalay）發生槍戰，造成至少6 人喪生。

緬甸 翁山蘇姬 聯合國

上一則

泰國疫情下…無奈的「大象奇妙物語」

下一則

Delta肆虐 7成澳洲人關在家 全國僅4%打過疫苗

延伸閱讀

翁山蘇姬生日 緬甸示威群眾頭戴鮮花致意

翁山蘇姬生日 緬甸示威群眾頭戴鮮花致意
緬甸軍方「放火燒村」鎮壓 村民：2老人活活燒死

緬甸軍方「放火燒村」鎮壓 村民：2老人活活燒死
殺生為護生？緬甸僧人還俗 拿起武器迎戰軍政府

殺生為護生？緬甸僧人還俗 拿起武器迎戰軍政府
緬甸法院開審翁山蘇姬 控她貪汙…最重關15年

緬甸法院開審翁山蘇姬 控她貪汙…最重關15年

熱門新聞

澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳