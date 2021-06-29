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法國傳統政黨贏地方選舉 馬克宏連任難

編譯中心／綜合28日電
法國總統馬克宏。（路透）
法國總統馬克宏。（路透）

在剛結束的法國大區議會和省議會選舉中，傳統左派社會黨及傳統右派共和黨成為大贏家，包攬12個大區。總統馬克宏所屬「共和前進」未能勝出任何大區，法國極右派雷朋所屬的「國民聯盟」遭遇挫折，雷朋的上升勢頭遭到遏制。

法國極右派「國民聯盟」領袖雷朋。（路透）
法國極右派「國民聯盟」領袖雷朋。（路透）

這場被視為明年大選風向標的地方選舉，反映馬克宏連任之路變窄，大選甚至已不一定再只是他與雷朋的二人對決，傳統政治勢力捲土重來不能忽視，共和黨領袖貝特宏明年代表傳統右派競選總統的聲望提高，他27日便明言劍指明年大選，強調這次地選結果給予他爭取全國選民支持的力量。

共和黨領袖貝特宏。（路透）
共和黨領袖貝特宏。（路透）

各界長期認為2022總統大選最可能由馬克宏（Emmanuel Macron）對決雷朋，投票結果讓觀察家們懷疑起這種劇碼是否會真的上演。法國廣播電台，在剛過去的兩個周日，法國進行省議會和大區議會的選舉，此次選舉的一大特點是三分之二的選民都沒有前往投票站投票。在選民大量棄權的背景下，「國民聯盟」沒有贏得任何一個大區，也沒有贏得任何一個省份。而且，和2015年的同一選舉相比，得票數量都在普遍下降。

「國民聯盟」在地方選舉中的挫敗引發了眾多的批評的聲音，批評者不僅批評「國民聯盟」的內部運作，也批評雷朋的讓該黨「變得普通」的策略。雷朋則將「國民聯盟」未能在任何選區獲勝，歸咎對手組成反常聯盟。她又稱，棄權率高反映選民的不滿，「這是對所有政治階層和社會一個重要信號」。

馬克宏領導的共和前進黨於20日的投票中，在各大區中無一領先，在第二輪投票同樣慘敗，全國得票僅7%。主流右翼政黨是大贏家，在12個大區中勝出7個，餘下由左翼政黨控制。在北部上法蘭西大區擊敗國民聯盟候選人連任首長的共和黨領袖貝特朗（Xavier Bertrand）視周日結果為鞏固其明年挑戰馬克宏的機會，「這個結果給予我尋求所有法國人支持的力量」。

雖然分析家指出不宜從地選結果過度解讀，但強調明年大選將並不一定是馬克宏與雷朋的二人對決格局，隨着中右派勢力復甦，到時有可能是三頭馬車競賽。

馬克宏 投票 共和黨

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