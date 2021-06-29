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震後5年復興 熊本城天守閣迎客

編譯中心／綜合28日電
熊本城天守閣在2016年強震中受損，經過修復，28日首度恢復向外界開放。（翻攝熊本城臉書）
熊本城天守閣在2016年強震中受損，經過修復，28日首度恢復向外界開放。（翻攝熊本城臉書）

在2016年熊本地震中受災並完成修復的熊本城（熊本市）天守閣內部，28日在地震後首次對公眾開放。這座作為「復興象徵」的城堡時隔5年重新開門迎客，遊客參觀了煥然一新的展廳，並從頂層欣賞了遠處的美景。

據日經中文網報導，28日上午9點開門之際，裝扮成戰國武將進行旅遊宣傳的「熊本城款待武將隊」向遊客們致辭。來自熊本市的遊客廣瀨功明（52歲）表示，自己拿著贈送給為修復熊本城而捐款的人的「城主票」排了隊，他説「天守閣是我從小就很熟悉的地方。一直盼望著重新開放」。

煥然一新的展廳除了介紹天守閣的歷史之外，還展示了地震受災情況和重建情況。站在相當於大天守頂層的6樓部分，可以將正在進行修復工程的城內和熊本市的街景一覽無遺。此次還為上下樓梯困難的人新設了電梯，更提高了建築物的耐震性。

熊本城的天守閣原定於4月26日開放，但因新冠疫情而延期。在2016年熊本地震中，除了天守閣以外，作為日本重要文化遺產「箭樓」等很多建築物和石牆都遭到損毀，預計到2037年前後才能完全修復。

據報導，熊本城由戰國武將加藤清正建造，1607年竣工。受災前，全年約有170萬人次到訪。

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