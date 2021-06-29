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英國防密件丟公車站 俄諷：007情報員今非昔比

編譯張君堯／綜合28日電
英國有民眾22日行經公車站時，意外拾獲國防部「機密文件」。報導指出，文件中甚至討論到23日英國海軍驅逐艦「捍衛者號」在克里米亞外海的行動，當局已展開調查。圖為英國驅逐艦「捍衛者號」。（路透）
英國有民眾22日行經公車站時，意外拾獲國防部「機密文件」。報導指出，文件中甚至討論到23日英國海軍驅逐艦「捍衛者號」在克里米亞外海的行動，當局已展開調查。圖為英國驅逐艦「捍衛者號」。（路透）

英國驅逐艦23日駛經克里米亞海岸附近水域，俄羅斯開火示警，克里姆林宮稱是「蓄意且預謀的挑釁」，英國則說英艦在烏克蘭領海通過符合國際法。而近日英國民眾在巴士站撿獲一份國防部機密文件，內容顯示英艦當天的航行是有備而來。俄國外交部發言人則嘲諷英國巴士站也會出現機密文件，「誰還需要俄國駭客？」

英國媒體報導，有民眾22日行經南部肯特郡（Kent）的一座公車站時，意外拾獲長達50頁的國防部「機密文件」。其中一份是有關俄羅斯對英國海軍驅逐艦「捍衛者號」23日通過烏克蘭克里米亞沿岸水域做出可能回應之討論，另一份則是北約部隊在撤離阿富汗後、英國特種部隊可能持續駐紮在阿富汗的計畫。

這位民眾在意識到文件的敏感性質後向BBC爆料。BBC調查後指出，這些包括電郵和PowerPoint簡報在內的資料「來自國防部一位高級官員的辦公室」。根據機密文件顯示，這起行動被英國高層稱為「Op Ditroite」，目的是想了解俄羅斯當局可能做出的相關反應，文件意外揭露捍衛者號23日航行是有備而來。不過這類層級的文件居然被隨意遺留在公車站，讓英國國防部不免被外界質疑。俄羅斯外交部發言人也在Telegram上嘲諷說，英國「007情報員已今非昔比了」。

「捍衛者號」上周通過克里米亞時，俄羅斯以超過20架飛機、2艘海岸警衛隊船隻的陣仗作出回應。莫斯科國防部還表示「巡邏艦鳴槍示警，一架戰機甚至在驅逐艦航駛路徑投擲炸彈、迫使改變航道」。但英國政府否認這一說法，表示未遇到類似警告。

此外，不顧俄羅斯要求取消演習，烏克蘭與美國等30多個國家28日在黑海（Black Sea）與烏克蘭南部，展開「海風-2021」（Sea Breeze 2021）軍演。俄羅斯則批評，北約軍隊在自家門前舉行軍演無疑是一種挑釁行為，並敦促美方放棄軍演計畫。

英國 俄羅斯 國防部

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