土耳其新運河動工 連接黑海、地中海 恐刺激俄神經
土耳其政府不顧環境和地方擔憂，啟動連接黑海和地中海的「伊斯坦堡運河」工程。總統厄多安26日為工程鋪下奠基石，並表示新運河不受1936年通過的「蒙特魯公約」限制，讓人聯想到之前曾傳出土耳其將允許美軍航空母艦進入黑海的說法，勢將引起俄羅斯強烈不滿。
美國之音報導，「伊斯坦堡運河」全長45公里，預計造價150億美元，將把黑海和土國內海馬爾馬拉海連接起來，估計6年完工。厄多安說，這項工程將為伊斯坦堡和土耳其迎來一個新時代，「這將拯救伊斯坦堡的博斯普魯斯航路。」博斯普魯斯航路是該區唯一的運河，面臨壅塞壓力。
雖然厄多安看好運河前景，但伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）對新運河表示反對。他警告，新運河工程將危害伊斯坦堡市的水源供給，並破壞海洋生態系統。
此外，厄多安稱新運河不受有85年歷史的「蒙特魯公約」所限制，可能觸及美俄地緣政治，引發動搖黑海地區穩定的憂慮。今年初有逾百位退役海軍軍官聯署公開信，警告開鑿此運河可能使土耳其激怒俄羅斯，捲入大戰。當局4月以「政變」名義拘捕多人。
「蒙特魯公約」限制進入黑海的外國軍艦噸位，並規定外國軍艦在黑海的停留時間不得超過21天。
針對各方批評，土耳其政府表示已進行必要研究。但土耳其許多主要銀行因應環境問題和投資風險，都拒絕為運河項目融資。另據MetroPoll在3月發表的民調顯示，45.4%反對、38.5%贊成開鑿新運河。
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