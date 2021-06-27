違反防疫規定擁吻女助理 已婚英衛生大臣辭職

已婚的英國衛生大臣韓考克（左）被拍到在辦公室擁抱親吻女助理吉娜·科拉丹吉洛（右），已向英國首相強生請辭。（Getty Images）

英媒踢爆英國 衛生大臣韓考克（Matt Hancock）違反防疫 規定，在辦公室擁抱親吻女助理，此舉激怒反對黨以及在防疫限制下生活的普羅大眾。韓考克26日向英國首相強生（Boris Johnson）請辭獲准，其職務由前財政大臣賈維德（Sajid Javid）接替。

「太陽報」25日在頭版刊登已婚的韓考克在辦公室擁吻女助理吉娜·科拉丹吉洛照片後，42歲的韓考克26日向首相強生請辭。太陽報指稱，照片拍攝於上個月，當時政府尚未解除防疫禁令，也就是禁止在自宅以外與人親密接觸。

已婚的英國衛生大臣韓考克（右）被拍到在辦公室擁抱親吻女助理吉娜·科拉丹吉洛（左），已向英國首相強生請辭。（美聯社）

韓考克未能否認長期秘密戀情，被拍到在工作場所擁抱科拉丹吉洛，撫摸她的背部和臀部。太陽報聲稱他們之間一直都有婚外情，但不清楚這段關係是否保密到今日。韓考克的道歉聲明中沒有提到結婚15年的妻子瑪莎，但她被拍到在倫敦北部住家附近遛狗，看似很傷心。

韓考克在辭呈中表示：「人民在此疫情 大流行期間犧牲那麼多，當我們令他們失望時，如同我違反防疫指引般，我們必須誠實以對。」強生在回覆中表示，收到辭呈感到遺憾，「你應該為你所提供的服務深感自豪。我很感謝你的支持，且深信你對公共服務的貢獻才剛開始而已。」

反對黨工黨（Labour Party）稍早呼籲強生將韓考克解職，並要求調查韓考克是否違反內閣大臣的行事守則。英國首相強生予以回絕，聲稱已接受韓考克的道歉。然而，隨著外界施壓越演越烈，韓考克主動請辭。

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）發推文表示，韓考克請辭是對的，「但強生原本應該開除他」。

韓考克在英國政府抗疫工作中扮演主要角色，經常上電視和電台呼籲大眾要遵守嚴格防疫規定，並在外界批評衛生部防疫作為時出面辯護。

英增1.8萬人確診 2月來單日新高

英國26日新增1萬8270人確診感染，是自2月5日以來單日最高紀錄。過去一週將近10萬人病毒檢測呈陽性，較前一周增加約50%。疫情升溫引發質疑，能否如計畫於7月19日解除防疫封鎖措施。