我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

違反防疫規定擁吻女助理 已婚英衛生大臣辭職

編譯中心／綜合26日電
已婚的英國衛生大臣韓考克（左）被拍到在辦公室擁抱親吻女助理吉娜·科拉丹吉洛（右），已向英國首相強生請辭。（Getty Images）
已婚的英國衛生大臣韓考克（左）被拍到在辦公室擁抱親吻女助理吉娜·科拉丹吉洛（右），已向英國首相強生請辭。（Getty Images）

英媒踢爆英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）違反防疫規定，在辦公室擁抱親吻女助理，此舉激怒反對黨以及在防疫限制下生活的普羅大眾。韓考克26日向英國首相強生（Boris Johnson）請辭獲准，其職務由前財政大臣賈維德（Sajid Javid）接替。

「太陽報」25日在頭版刊登已婚的韓考克在辦公室擁吻女助理吉娜·科拉丹吉洛照片後，42歲的韓考克26日向首相強生請辭。太陽報指稱，照片拍攝於上個月，當時政府尚未解除防疫禁令，也就是禁止在自宅以外與人親密接觸。

已婚的英國衛生大臣韓考克（右）被拍到在辦公室擁抱親吻女助理吉娜·科拉丹吉洛（左）...
已婚的英國衛生大臣韓考克（右）被拍到在辦公室擁抱親吻女助理吉娜·科拉丹吉洛（左），已向英國首相強生請辭。（美聯社）

韓考克未能否認長期秘密戀情，被拍到在工作場所擁抱科拉丹吉洛，撫摸她的背部和臀部。太陽報聲稱他們之間一直都有婚外情，但不清楚這段關係是否保密到今日。韓考克的道歉聲明中沒有提到結婚15年的妻子瑪莎，但她被拍到在倫敦北部住家附近遛狗，看似很傷心。

韓考克在辭呈中表示：「人民在此疫情大流行期間犧牲那麼多，當我們令他們失望時，如同我違反防疫指引般，我們必須誠實以對。」強生在回覆中表示，收到辭呈感到遺憾，「你應該為你所提供的服務深感自豪。我很感謝你的支持，且深信你對公共服務的貢獻才剛開始而已。」

反對黨工黨（Labour Party）稍早呼籲強生將韓考克解職，並要求調查韓考克是否違反內閣大臣的行事守則。英國首相強生予以回絕，聲稱已接受韓考克的道歉。然而，隨著外界施壓越演越烈，韓考克主動請辭。

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）發推文表示，韓考克請辭是對的，「但強生原本應該開除他」。

韓考克在英國政府抗疫工作中扮演主要角色，經常上電視和電台呼籲大眾要遵守嚴格防疫規定，並在外界批評衛生部防疫作為時出面辯護。

英增1.8萬人確診 2月來單日新高

英國26日新增1萬8270人確診感染，是自2月5日以來單日最高紀錄。過去一週將近10萬人病毒檢測呈陽性，較前一周增加約50%。疫情升溫引發質疑，能否如計畫於7月19日解除防疫封鎖措施。

已婚的英國衛生大臣韓考克被拍到在辦公室擁抱親吻女助理，已向英國首相強生請辭。（G...
已婚的英國衛生大臣韓考克被拍到在辦公室擁抱親吻女助理，已向英國首相強生請辭。（Getty Images）

防疫 英國 疫情

上一則

菅義偉內閣會議敲定 繼承村山、河野談話

下一則

Delta入侵 雪梨封城2周 紐澳旅遊泡泡暫停

延伸閱讀

被爆擁吻女助理 英衛生大臣韓考克辭職

被爆擁吻女助理 英衛生大臣韓考克辭職
英衛生大臣爆婚外情惹議 或因內閣改組「有尊嚴」下台

英衛生大臣爆婚外情惹議 或因內閣改組「有尊嚴」下台
英法吵北愛問題…馬克宏：非英所屬 強生：言論冒犯

英法吵北愛問題…馬克宏：非英所屬 強生：言論冒犯
G7峰會禮物外交 拜登致贈強生美製手工單車

G7峰會禮物外交 拜登致贈強生美製手工單車

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
最新消息指出，菲律賓前總統艾奎諾三世於24日過世、享年61歲。（取材自推特）

菲律賓前總統「艾奎諾三世」肺疾併發症逝世 享年61歲

2021-06-23 23:29
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？